Sophrologie : «Cette thérapie holistique aide à développer notre pouvoir d’auto-guérison»

- Pourquoi Docteur : D’où vient la sophrologie ?

Martine Castello : Le terme "sophrologie", inspiré du grec ancien "sôs" (équilibre, harmonie), "phren" (conscience) et "logos" (étude), a été créé en 1960 par le fondateur de la méthode même, le professeur Alfonso Caycedo, neuropsychiatre colombien.

- De quoi s’agit-il ?

La sophrologie est une méthode psychocorporelle utilisée comme technique thérapeutique inspirée de techniques orientales et occidentales basées sur la respiration, le relâchement des tensions musculaires et la visualisation positive.

En clair, on va travailler sur un état modifié de conscience. Pour cela, on va réapprendre aux personnes à respirer pour atteindre un niveau de relaxation, qui est la porte d’entrée de cette méthode. Elles vont descendre au bord du sommeil, plus précisément au niveau sophroliminal. Dans cet état, le cerveau émet des ondes de type alpha, ce qui se caractérise par un ralentissement important des ondes cérébrales et par une réceptivité plus grande des ressentis. Cela conduit à une détente corporelle et mentale profonde et à une plus grande écoute de son monde intérieur.

Cette thérapie holistique, c’est-à-dire qui soigne le corps et l’esprit, permet d’être acteur de sa santé et de son bien-être et aide à développer le pouvoir qui se trouve en chacun de nous, celui de « l’auto-guérison », qui permet de rétablir les désordres fonctionnels. En cas de pathologies, et après le diagnostic médical, il s’agit d’un accompagnement thérapeutique, car la sophrologie peut faire du bien aux patients en les aidant à accepter leur maladie et à travailler sur leurs émotions pour vivre mieux et plus sereinement. Cependant, elle n’exclut pas un suivi médical et ne remplace pas les médicaments, mais reste complémentaire.

- Existe-t-il différentes approches dans le cadre de la sophrologie ?

Il existe la sophrologie thérapeutique, qui accompagne, après le diagnostic médical établi par un médecin, les consultants atteints de pathologies liées au stress, de maladies psychosomatiques et de douleurs. Ensuite, on retrouve la sophrologie préventive à laquelle on peut avoir recours dans le cadre des risques psychosociaux, de problèmes de confiance en soi, d'affirmation de soi, de concentration, de mémoire. Il y a également la sophrologie pédagogique qui englobe diverses préparations mentales, telles que l’accouchement, les examens (brevet ou baccalauréat), les concours, les examens médicaux et traitements lourds et pénibles, les compétitions sportives et à toutes difficultés rencontrées (préparation à la mort, deuil…).

Sophrologie : "Cette méthode est accessible à tous, des plus petits aux plus grands"

- Dans quel cas la sophrologie est-elle conseillée ?

Cette méthode est accessible à tous, des plus petits aux plus grands, car elle propose des techniques simples, naturelles et faciles à exécuter. Et contrairement à ce que l’on peut penser, la sophrologie fonctionne bien chez les enfants, parce qu’ils sont binaires et ne se posent pas de questions. Ils font facilement ce qu'on les invite à réaliser.

Chez les plus petits, on va apprendre à construire le schéma corporel, à se relaxer, à se ressourcer en cas de fatigue, et donner les moyens pour rester concentré, plus attentif afin de gérer au mieux les situations du quotidien auxquelles ils peuvent être confrontés. Chez les adolescents, qui traversent une période de transformation du corps et d'évolution du rapport au monde, on va les accompagner et essayer de répondre aux nombreuses questions qu’ils se posent à l’aide de techniques adaptées à chaque âge.

Enfin, chez les adultes, la sophrologie est préconisée en cas de douleurs, d’anxiété, de maladies cardiaques, d’addictions, de dépression, de burn-out, de troubles du sommeil. Cet accompagnement thérapeutique peut aussi être efficace pour des troubles dermatologiques, par exemple le psoriasis, où l’on va travailler sur la nervosité et le stress. Elle est aussi intéressante pour les femmes enceintes durant la grossesse ou en post-partum, mais aussi celles qui rencontrent des problèmes de stérilité. On constate d’ailleurs que les bébés des consultantes ayant eu recours à la sophrologie sont plus calmes. Cette méthode est aussi conseillée pour les personnes se sentant dévalorisées et n’ayant pas confiance en elles ainsi que les seniors afin de les aider à accepter leur retraite, à bien vieillir et vivre une seconde de vie sereinement.

- Quels sont ses bienfaits ?

La sophrologie favorise un meilleur équilibre corporel, mental et émotionnel. Cette méthode douce et progressive permet de vivre mieux, préserver ou améliorer sa santé, mieux gérer ses douleurs et ses émotions. Elle favorise aussi l’apprentissage, aide à lâcher prise, retrouver le calme, à développer sa motivation et la pensée positive, ainsi que vivre le moment présent. Pour en connaître les diverses vertus, le mieux est de l’essayer.

"Pour que la sophrologie soit efficace, les patients doivent avoir la volonté de réussir à aller mieux"

- En pratique, comment ça marche ?

Lors de la première rencontre, on fait une anamnèse. En clair, on échange et on pose des questions au consultant pour savoir quelle est sa demande et le connaître dans sa globalité, c’est-à-dire son enfance, sa famille, comment il se sent actuellement.

Après avoir ciblé sa problématique, la séance commence. On débute par des exercices de respiration pour atteindre le niveau sophroliminal. Cela peut durer entre 20 et 40 minutes en fonction de chaque personne. Ensuite, on va passer à la visualisation positive et finir par la désophronisation. Cela se fait par le biais de mouvements et d’exercices qui vont permettre au consultant de retrouver de l’énergie et un état de vigilance normal. À la fin de la séance, on fait le point sur son ressenti, sur les éventuelles difficultés rencontrées au cours de l’exercice afin d’adapter un protocole de techniques qui répondra le mieux à ce qu’il est venu chercher.

- Quelles sont la durée et la fréquence des séances ?

La première séance dure 1h30 et les suivantes une heure. Si la problématique de la personne est importante, il convient de faire deux à trois séances espacées d'environ 15 jours, puis d’un mois.

Pour que la sophrologie soit efficace, les consultants doivent avoir la volonté de réussir à aller mieux et utiliser les outils, plus précisément effectuer les exercices proposés pendant les séances, chez eux. Je ne fais pas de miracle, j'invite les personnes à se livrer, en créant une alliance bienveillante dans le respect du secret professionnel et je les aide à trouver leur solution.

- Les séances sont-elles toujours individuelles ?

Au-delà des séances individuelles, je propose également des ateliers en groupe privés ou en entreprise, au centre Thermal Saint-Eloy d’Amnéville, dans les associations ou clubs de gym, en extérieur lors de sorties Sophro-nature et aussi en thérapie familiale lorsque c’est nécessaire.

- Y a-t-il des contre-indications ?

Il n’existe pas de contre-indications à la pratique de la sophrologie. Il m’est arrivé d’accompagner des adultes ayant quelques troubles psychiatriques légers nécessitant toutefois un suivi psychiatrique. Dans ce cas, la sophrologie reste un accompagnement pour un mieux-être et ils sont invités à poursuivre leur traitement et à consulter leur médecin.