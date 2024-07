Évolution de la terminologie autour de l'autisme : du syndrome d'Asperger aux Troubles du Spectre Autistique

L'ESSENTIEL Le DSM-5 a opté pour une approche plus inclusive en regroupant toutes les formes d'autisme sous le terme "Troubles du Spectre Autistique" (TSA).

L'abandon des sous-catégories distinctes comme le syndrome d'Asperger en faveur d'un spectre continu a été motivé par plusieurs raisons : une meilleure compréhension de l'autisme, une plus grande diversité des profils, une réduction de la stigmatisation.

Malgré cette évolution, le terme "syndrome d'Asperger" persiste dans le langage courant et dans les médias, notamment parce que le terme "syndrome d'Asperger" est souvent associé à certaines caractéristiques spécifiques (hautes capacités, difficultés sociales), ce qui peut faciliter la communication.

Le DSM-5 a opté pour une approche plus inclusive en regroupant toutes les formes d'autisme sous le terme "Troubles du Spectre Autistique" (TSA). Cette nouvelle classification met en évidence la grande diversité des manifestations de l'autisme, qui se situe sur un continuum allant de formes légères à des formes plus sévères. L'abandon des sous-catégories distinctes comme le syndrome d'Asperger en faveur d'un spectre continu a été motivé par plusieurs raisons.

Une meilleure compréhension de l'autisme : Les recherches ont montré que les différentes formes d'autisme partagent des mécanismes neurobiologiques communs. Les distinctions rigides entre les sous-types d'autisme, comme le syndrome d'Asperger, sont devenues moins pertinentes à mesure que la science a évolué.

Une plus grande diversité des profils : Le terme "TSA" permet de mieux rendre compte de la variété des symptômes et des niveaux de fonctionnement des personnes autistes. Cela inclut une gamme plus large de comportements et de capacités, offrant ainsi une image plus complète de l'autisme.

Une réduction de la stigmatisation : Cette nouvelle classification favorise une approche plus nuancée et moins stigmatisante de l'autisme. En utilisant un terme plus global, on évite de créer des catégories qui pourraient renforcer les stéréotypes et les préjugés.

Pourquoi continue-t-on à utiliser le terme "syndrome d'Asperger" ?

Malgré cette évolution, le terme "syndrome d'Asperger" persiste dans le langage courant et dans les médias pour plusieurs raisons :

Il existe un décalage entre les avancées de la recherche et leur diffusion auprès du grand public. Le terme "syndrome d'Asperger", étant plus connu, est parfois utilisé par simplification. De nombreuses personnes qui ont été diagnostiquées avec le syndrome d'Asperger continuent de s'identifier à ce terme et de l'utiliser pour décrire leur expérience. Pour elles, ce terme a une signification personnelle et historique.

Enfin le terme "syndrome d'Asperger" est souvent associé à certaines caractéristiques spécifiques (hautes capacités, difficultés sociales), ce qui peut faciliter la communication. Il est perçu comme une manière de décrire un sous-ensemble distinct de l'autisme.

Pourquoi Privilégier le Terme "Troubles du Spectre Autistique" ?

Le terme "TSA" est plus inclusif et permet de mieux rendre compte de la diversité des manifestations de l'autisme. Il englobe tous les niveaux de fonctionnement et tous les types de symptômes, sans les limiter à des catégories fixes. Cette terminologie reflète les dernières connaissances scientifiques et les critères diagnostiques actuels. Elle permet aux professionnels de la santé de travailler avec une compréhension plus précise et unifiée de l'autisme. Enfin l'utilisation de termes obsolètes peut renforcer les stéréotypes et les préjugés liés à l'autisme. En adoptant le terme "TSA", on favorise une perception plus ouverte et moins discriminatoire.

Si le terme "syndrome d'Asperger" a marqué une étape importante dans la compréhension de l'autisme, il est essentiel d'adopter la terminologie actuelle, à savoir "Troubles du Spectre Autistique". Cette évolution permet une meilleure prise en compte de la diversité des profils autistes et favorise une approche plus inclusive et moins stigmatisante. En fin de compte, la terminologie évolue avec notre compréhension de l'autisme, et il est crucial que notre langage reflète cette progression pour soutenir une société plus informée et plus accueillante pour les personnes autistes.