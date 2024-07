Quelles sont les mesures les plus efficaces pour lutter contre le surpoids ?

L'ESSENTIEL D’après une nouvelle enquête de la Drees, le surpoids touche désormais plus de la moitié de la population européenne (51 %).

Selon la Drees, les mesures les plus efficaces pour lutter contre ce phénomène sont l’interdiction de la publicité pour les produits trop gras, salés ou sucrés visant les jeunes, l’étiquetage nutritionnel des aliments et la taxation des boissons sucrées.

Le surpoids et l'obésité sont considérés comme des facteurs de risque majeurs pour de nombreuses maladies non transmissibles telles que le diabète de type II, les pathologies cardiovasculaires, les affections métaboliques, les problèmes articulaires et certains cancers.

Dans un long document publié sur son site, la Drees (Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques) révèle les meilleures façons selon elle de combattre le surpoids, une problématique sanitaire de plus en plus présente en Europe.

19 % des Polonais et des Allemands sont obèses

D’après ce nouveau rapport, le surpoids touche en effet désormais plus de la moitié de la population européenne (51 %) même s'il existe des disparités marquées entre les 27 territoires. Par exemple, 29 % des résidents de Malte sont obèses, tout comme 24 % des Hongrois, 19 % des Polonais ou des Allemands, 15 % des Français et 11 % des Italiens.



"Des disparités sont également observées selon le genre, l’âge et le revenu : les hommes ont une probabilité plus importante d’être en surcharge pondérale, tandis que les femmes ont un risque d’obésité plus élevé", indique la Drees. "De même, les personnes plus âgées ont une probabilité plus importante d’être en surcharge pondérale ou obèses, tout comme les individus les moins aisés", écrit-elle dans son rapport.

"L’obésité est aussi de plus en plus fréquente chez les enfants et les adolescents, constituant un défi croissant pour les générations futures", souligne la Drees.

Europe : comment réduire les problèmes de poids ?

Comment dès lors lutter contre ce phénomène ? Les mesures les plus efficaces listées par la Drees sont l’interdiction de la publicité pour les produits trop gras, salés ou sucrés visant les jeunes, l’étiquetage nutritionnel des aliments et la taxation des boissons sucrées. "Pour améliorer leur acceptabilité et renforcer l’effet sur les moins aisés, ces mesures peuvent potentiellement être jumelées à des subventions ou à des chèques alimentaires", ajoutent les experts en santé publique.



"En revanche, l’efficacité des campagnes d’information semble plus incertaine, tout comme celle des ateliers de gestion du budget alimentaire, souvent perçus comme infantilisants ou intrusifs", poursuivent-ils.



"Concernant l’alimentation, l’opposition des industriels peut constituer un frein majeur en raison des pertes de revenus potentielles ou des coûts associés à la mise en œuvre de certaines mesures de santé publique", analysent-ils.

Quels sont les problèmes de santé déclenchés par le surpoids ?

Le surpoids et l’obésité se définissent comme une accumulation anormale ou excessive de graisse. Ils sont considérés comme des facteurs de risque majeurs pour de nombreuses maladies non transmissibles telles que le diabète de type II, les pathologies cardiovasculaires, les affections métaboliques, les problèmes articulaires et certains cancers.

L’obésité a également des répercussions psychologiques significatives et engendre des coûts importants, qu'ils soient médicaux ou sociaux.

Selon l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), l’obésité et les maladies associées réduiront l’espérance de vie mondiale de 0,9 à 4,2 ans au cours des 30 prochaines années.