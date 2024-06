Cette légumineuse aide à faire baisser le taux de cholestérol

L'ESSENTIEL Le fait de manger quotidiennement des lentilles chez les personnes présentant un risque plus élevé de développer une maladie métabolique pourrait réduire les taux de cholestérol à jeun.

Cela améliorerait aussi la glycémie postprandiale et les réponses inflammatoires systémiques.

Cette alimentation n’a pas provoqué de troubles gastro-intestinaux.

Elles sont riches en fibres et en protéines. Les lentilles possèdent de nombreux bienfaits pour la santé et ont notamment le potentiel d’améliorer la santé métabolique. Dans une étude, des scientifiques de l’université d'État du Montana (États-Unis) ont voulu évaluer l'impact des repas à base de lentilles sur des mesures à jeun et postprandiales du métabolisme et de l'inflammation du glucose et des lipides.

Une baisse du cholestérol grâce à une consommation régulière de lentilles

Pour mener à bien les travaux, l’équipe a recruté 38 adultes en surpoids et obèses, âgés en moyenne de 47 ans, présentant un indice de masse corporelle (IMC) de 34,4 kg/m2 et un tour de taille important. Durant 12 semaines, les participants ont dû manger chaque midi un repas comprenant 980 ou 0 gramme de lentilles vertes cuites. Au cours du suivi, les volontaires ont dû répondre à des questions sur leurs symptômes gastro-intestinaux et leur satiété une fois par semaine. Des échantillons de sang ont aussi été prélevés à jeun et toutes les heures pendant cinq heures après le repas pour l'évaluation des marqueurs sanguins.

Les résultats, publiés dans la revue Nutrients, ont montré que la hausse de la consommation quotidienne moyenne de lentilles a entraîné un apport plus élevé en fibres totales. Après avoir consommé ces légumineuses pendant 12 semaines, les taux de cholestérol total et de lipoprotéines de basse densité (LDL) à jeun ont baissé. En outre, la consommation à long terme de lentilles a amélioré les réponses postprandiales en matière de glucose et d’inflammation à un repas riche en graisses. "Les troubles gastro-intestinaux n'étaient pas différents selon les groupes et tous les symptômes ont été signalés comme 'non-présents' ou 'légers' pendant la durée de l'intervention", peut-on lire dans les recherches.

Quels sont les mécanismes en cause ?

Selon les auteurs, ces observations peuvent s’expliquer par le fait que les fibres se lient aux acides biliaires, empêchant leur retour dans le foie et stimulant la production d'acides biliaires hépatiques. "Le corps reconstitue les taux de cholestérol hépatique grâce à l’absorption du cholestérol sanguin, ce qui diminue les taux de cholestérol sérique." Un autre mécanisme par lequel les lentilles ont probablement contribué à réduire le cholestérol sérique est celui des saponines, qui sont des composés bioactifs qui régulent le métabolisme des lipides et empêchent l'absorption du cholestérol. La consommation régulière de lentilles pourrait également réduire l’apport total en graisses saturées, un élément de l’alimentation qui augmente le taux de cholestérol.