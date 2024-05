Lithotritie : un nouveau centre pour traiter efficacement les calculs urinaires à Marseille

L'ESSENTIEL Autrefois appelés "maladie de la pierre", les calculs sont des agrégats de sels minéraux le plus souvent composés d’oxalate de calcium.

Ils peuvent être la cause de coliques néphrétiques, de saignements ou encore d’infections urinaires et nécessitent parfois un traitement en urgence.

Pour améliorer leur prise en charge, l'APHM s'est doté d'une nouvelle machine jamais utilisée en France jusqu'ici.

Dans un communiqué de presse, l’AP-HM se félicite de l’acquisition d’un nouveau dispositif destiné à mieux prendre en charge les calculs urinaires (ou "lithiases").



"Le tout nouveau centre de lithotritie extracorporelle de l’AP-HM se dote d’un appareil de dernière génération pour traiter les calculs : le Storz Modulith SLX-F2, premier lithotriteur de ce type à être installé en France", peut-on lire dans le document envoyé aux rédactions. "Ce dispositif a une multitude d’avantages techniques par rapport aux générateurs traditionnels. Stationnaire et motorisé, il présente par exemple des évolutions majeures avec, entre autres, un double repérage simultané des lithiases par rayon X et par échographie", détaillent les spécialistes.



"Afin de personnaliser au maximum le traitement et d’adapter l’ensemble des paramètres en fonction des spécificités du patient et de sa pathologie, le générateur est également doté d’une double focale", poursuivent-ils. "Un foyer permet aussi de cibler de manière extrêmement fine les zones à traiter tandis qu’un autre, plus large, va propager les ondes sur les calculs de grande dimension", précisent-ils.

Traitement des "calculs" urinaires ou "lithiases" : de quoi parle-t-on ?

Pourquoi parle-t-on de "calculs" urinaires ou de "lithiases" ? Le terme "calcul" vient du latin "calculus" qui sert à désigner des petites pierres utilisées pour les problèmes mathématiques. "Lithiase" vient du grec "lythos", signifiant lui aussi "pierre". Autrefois appelés "maladie de la pierre", les calculs sont effectivement des agrégats de sels minéraux le plus souvent composés d’oxalate de calcium.



La qualité de l’alimentation joue un rôle déterminent dans la prévention ou, au contraire, la formation des calculs. "Ces derniers peuvent être la cause de coliques néphrétiques, de saignements ou encore d’infections urinaires et nécessitent parfois un traitement en urgence", indique l’AP-HM.





Quel traitement pour quel calcul ?

Pour soigner les calculs, les médecins recourent à différentes techniques. "Le choix du traitement va en fait dépendre de la taille du calcul, de sa localisation, de sa dureté, de la condition du patient et de son état", répond l’AP-HM.



Le principe de la lithotritie est la fragmentation des calculs par ondes de choc après un repérage radioscopique ou échographique. Elle permet principalement de traiter des calculs du rein ou de l’urètre d’une dimension inférieure à 15 milimètres, mais dans certaines circonstances, elle peut être utilisée sur des calculs allant jusqu’à 2 centimètres.



La lithotritie extracoroprelle est effectuée sans anesthésie et en ambulatoire. Cette technique est contre-indiquée :

- lorsque le patient est sous anti-coagulants,

- en cas d’infection urinaire en cours,

- chez les femmes enceintes,

- chez certains patients obèses.



"Des précautions particulières doivent être prises avec les personnes porteuses d’un pacemaker à cause des ondes électromagnétiques générées", complètent les spécialistes. "La lithotritie extracorporelle peut en revanche tout à fait être utilisée chez les enfants, dont les calculs sont généralement très friables", ajoutent-ils. "Le traitement en lui-même des calculs urinaires est peu douloureux", concluent-ils.