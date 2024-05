Les couvertures lestées peuvent-elles améliorer le sommeil des enfants maltraités ?

L'ESSENTIEL Bien dormir est essentiel pour être en bonne santé.

Très à la mode, les couvertures lestées permettent selon leurs fabricants d’améliorer le sommeil.

Une nouvelle enquête vient néanmoins de démontrer que ce produit n’a aucun impact positif sur les nuits des enfants ayant été maltraités.

Alors que beaucoup d’enfants ayant été violentés par le passé dorment mal, il semblerait d’après une nouvelle enquête que les couvertures lestées ne constituent pas une bonne option pour résoudre ce problème.

La popularité des couvertures lestées a grimpé en flèche ces dernières années, en grande partie grâce à l'idée que la pression qu’elles exercent sur le corps induit de la relaxation et du calme favorisant l’endormissement.

Pourtant, très peu de recherches se sont penchées sur ces allégations. Et de fait, la question de savoir si les couvertures lestées pouvaient améliorer le sommeil des enfants placés en famille d'accueil n'avait jamais été étudiée jusqu’ici.

Sommeil : les enfants placés souffrent souvent de troubles

Même après l'adoption, une grande partie des enfants placés ont des problèmes de sommeil persistants, notamment des difficultés à s'endormir, des réveils nocturnes, des cauchemars et des parasomnies.

"La maltraitance dans l'enfance peut entraîner des problèmes de sommeil par de multiples voies, y compris l'hyperexcitation des systèmes de réponse au stress ou des sentiments de peur et d'insécurité accrus pendant la nuit", explique la directrice de l’étude Candice A. Alfano.

Son travail, tout juste publié dans le Journal of Clinical Sleep Medicine, a porté sur 30 enfants âgés de 6 à 15 ans. Tous avaient été adoptés dans des familles d'accueil au Texas. Il leur a été demandé d'utiliser une couverture lestée pendant deux semaines et leur couverture habituelle pendant deux autres semaines. Le sommeil a été surveillé en continu pendant un mois à l'aide d'agendas et d'actigraphes.

Sommeil des enfants maltraités : aucune variable influencée par la couverture lestée

"Nous avons été quelque peu surpris de ne trouver aucune différence dans les variables objectives ou subjectives en fonction du type de couverture, y compris la durée totale du sommeil, la latence d'endormissement, les minutes d'éveil après l'endormissement ou les évaluations de la qualité des nuits", indique l’autrice de la recherche. "Nous avons également cherché à savoir si l'âge, le sexe ou les antécédents de maltraitance de l'enfant auraient pu influencer les résultats, mais aucun effet de ce type n'a été constaté", ajoute-t-elle.

"Les enfants qui ont des antécédents de maltraitance constituent un groupe sociologique très diversifié, de sorte que d'autres études bien contrôlées utilisant de plus grands échantillons sont encore nécessaires", déclare-t-elle également.

L'essai a été cosigné par les étudiants Anthony B. Cifre et Alyssa Vieira.

Avoir une bonne qualité de sommeil et dormir suffisamment sont deux éléments essentiels si on veut être et rester en bonne santé.