La péridurale est liée à une baisse des complications graves après l'accouchement

L'ESSENTIEL La péridurale (ou "analgésie péridurale") est une technique qui soulage la sensation douloureuse lors de l’accouchement.

Elle agit localement par l’administration d’anesthésiques, dont le dosage est adapté tout au long de l’accouchement.

Dans une vaste étude, la péridurale a été associée à une réduction de 35 % du risque relatif de complications graves après l’accouchement.

La péridurale permet d'éviter de vivre des complications graves après l'accouchement, selon une nouvelle étude. Les centres américains de contrôle et de prévention en identifient 21 en tout. On parle par exemple ici de la crise cardiaque, de l’insuffisance cardiaque, de la septicémie ou encore de l’hystérectomie.

Les conclusions évoquées en début d’article sont basées sur les données de santé de 567.216 mères en travail ayant accouché par voie vaginale ou par césarienne non programmée en Écosse entre 2007 et 2019.

Péridurale à l'accouchement : -35 % de complications graves

Sur les 567.216 femmes, 125.024 (22 %) ont eu recours à la péridurale pendant l'accouchement et 4,3 naissances sur 1.000 ont été marquées par une complication grave.

La péridurale a été associée à une réduction de 35 % du risque relatif de complications graves après l’accouchement chez toutes les femmes participant à l'étude. Des réductions plus importantes ont été observées chez les participantes ayant une indication médicale pour la péridurale (réduction du risque de 50 %) par rapport à celles qui n'en avaient pas (réduction du risque de 33 %). Même dynamique chez les Ecossaises accouchant avant terme (réduction du risque de 47 %) par rapport à celles accouchant à terme ou après terme (aucune preuve d'une réduction du risque).

Selon les auteurs de l’enquête, ces chiffres concernant les bienfaits de la péridurale peuvent s'expliquer par une surveillance plus étroite de la mère et de l'enfant dans cette configuration, par l'atténuation des réactions physiologiques de stress pendant le travail et par des interventions obstétricales plus rapides en cas de besoin.

Les scientifiques concluent que "ces résultats justifient la pratique actuelle consistant à recommander la péridurale aux femmes présentant des facteurs de risque connus". Ils ajoutent que "nos données soulignent l'importance d'assurer un accès équitable à la péridurale".

Bien que de grande ampleur, leur recherche présente quelques limites. L'étude a par exemple uniquement porté sur des femmes majoritairement blanches accouchant en Écosse, ce qui peut empêcher la généralisation de ses résultats.

Péridurale à l'accouchement : une pratique majoritaire en France

En France, près de 8 femmes sur 10 accouchent avec une péridurale.

