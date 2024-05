Ces aliments industriels pourraient élever vos risques de faire un AVC

L'ESSENTIEL Les aliments ultra-transformés sont ceux riches en sucres, en sel et en matières grasses.

Une consommation importante de ce type de produits est associée à un risque plus élevé d'accident vasculaire cérébral.

Elle est aussi associée à une hausse du risque de déclin cognitif.

Les aliments ultra-transformés sont à bannir. Des chercheurs de l’université de l’Alabama, aux États-Unis, le prouvent une nouvelle fois. Dans leurs travaux, parus dans la revue de l’American Academy of Neurology, ils expliquent avoir découvert une association entre le risque de déclin cognitif ou d’accident vasculaire cérébral et la consommation d’aliments industriels. "L’étude ne prouve pas que la consommation d’aliments ultra-transformés provoque des problèmes de mémoire et de réflexion, ainsi que des accidents vasculaires cérébraux, nuancent-ils dans un communiqué. Cela montre seulement une association."

Plus de dix ans d’étude sur les effets de l’alimentation sur l’AVC et le déclin cognitif

Avant de parvenir à cette conclusion, ils ont recruté plus de 30.000 personnes, âgées de 45 ans. Tous ces participants ont été suivis pendant onze ans : ils ont répondu à des questionnaires sur leurs habitudes alimentaires. Les chercheurs ont calculé la part que représentaient les aliments ultra-transformés dans leur alimentation quotidienne. "Ce pourcentage a été réparti en quatre groupes, allant des aliments les moins transformés aux aliments les plus transformés", indiquent les auteurs.

Santé cardiovasculaire et cognitive : comment définir un aliment ultra-transformé ?

Ils rappellent que ces derniers sont ceux riches en sucres ajoutés, en matières grasses et en sel, et pauvres en protéines et en fibres. "Ils comprennent les boissons gazeuses, les collations salées et sucrées, les glaces, les hamburgers, le ketchup, la mayonnaise, les pains industriels et les céréales aromatisées", précisent-ils. Parmi les aliments non-transformés ou peu transformés, on trouve les viandes, les poissons, ainsi que les légumes et les fruits. "Bien qu'une alimentation saine soit importante pour maintenir la santé cérébrale chez les personnes âgées, les choix alimentaires les plus importants pour votre cerveau restent flous", indique W. Taylor Kimberly, auteur principal de l’étude.

Une augmentation du risque d’AVC ou de déclin cognitif associée à l’alimentation ultra-transformée

Au total, les chercheurs ont comptabilisé 768 cas de déclin cognitif et 1.108 accidents vasculaires cérébraux parmi les participants. "Une augmentation de 10 % de la quantité d'aliments ultra-transformés consommés était associée à un risque 16 % plus élevé de troubles cognitifs", observent les auteurs. À l’inverse, une faible consommation de ce type de produits le réduit. Pour les accidents vasculaires cérébraux, ils ont constaté qu’une plus grande consommation d’aliments ultra-transformés était liée à une augmentation de 8 % du risque, tandis qu’une plus grande consommation d’aliments non-transformés ou peu transformés était liée à une diminution de 9 % de ce même risque. "Nos résultats montrent que le degré de transformation des aliments joue un rôle important dans la santé globale du cerveau, commente W. Taylor Kimberly. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats et pour mieux comprendre quels aliments ou procédés de transformation contribuent le plus à ces effets."