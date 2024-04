Commotions cérébrales : «On ne parle pas souvent des déficits hypophysaires»

L'ESSENTIEL "Entre 100 à 300 cas de commotions cérébrales sont enregistrés par mois selon le pays."

Ces lésions, causées par un choc, un coup ou une secousse à la tête ou par un coup au corps peuvent provoquer une "incapacité de l’hypophyse à produire des hormones en quantité suffisante."

Chez les sportifs, ces déficits hypophysaires se traduisent par de la fatigue, une baisse de la libido, une baisse de performances physiques et une prise de masse grasse inexpliquée.

"Entre 100 à 300 cas de commotions cérébrales sont enregistrés par mois selon le pays. En France, l’incidence en termes d’hospitalisation est estimée à 281/100.000", a déclaré le professeur Gérald Raverot, chef de service des Hospices Civils de Lyon (HCL), durant les "Endocrinolympiades" organisées par la Société Française d’Endocrinologie le 5 avril dernier. Pour rappel, une commotion cérébrale est un type de lésion cérébrale traumatique causée par un choc, un coup ou une secousse à la tête ou par un coup au corps qui provoque un mouvement rapide de va-et-vient entre la tête et le cerveau.

"Les athlètes féminines ont 1,9 fois plus de risques de subir une commotion cérébrale"

"Chez les enfants, les jeunes adultes et les personnes âgées, la première cause sont les accidents de la voie publique, notamment les chutes. Ensuite, on retrouve le sport (le football américain, le rugby, le basket, le hockey sur glace, la boxe, la lutte, le volley). La plupart, sinon la totalité, des protocoles relatifs aux lésions dans le sport sont fondés sur des données concernant les hommes, alors que les athlètes féminines ont 1,9 fois plus de risques de subir une commotion cérébrale liée au sport par rapport aux hommes dans des disciplines comparables. Chez elles, les lésions sont liées à des chocs avec le ballon ou au sol. En revanche, chez les athlètes masculins, elles sont associées à des chocs de la tête avec une autre personne. Bien que les commotions soient plus sévères chez les femmes, la progestérone semble avoir un effet neuroprotecteur en fonction du traumatisme crânien", a précisé le médecin.

D’après le professeur, le mouvement rapide de va-et-vient entre la tête et le cerveau peut faire rebondir l’organe ou le faire se tordre dans le crâne, créant des changements chimiques dans le cerveau et parfois étirant et endommageant les cellules cérébrales. Dans le détail, les commotions cérébrales peuvent entraîner une perte de connaissance brève, des maux de tête, des vertiges. Lorsque ces dernières sont sévères, elles peuvent provoquer des problèmes d’élocution, de langage, de mémoire, de vision et d’équilibre, voire un coma. En cas de fracture du crâne, il peut se déclencher une hémorragie du nez et des oreilles.

Commotions cérébrales : "après un choc, les neurones vont se placer sur l’hypophyse"

"Il y aussi des conséquences indirectes. On ne parle pas souvent des déficits hypophysaires, à savoir l’incapacité de l’hypophyse à produire des hormones en quantité suffisante, qui sont sous diagnostiqués en l’absence de signes spécifiques. En effet, la prise en charge des commotions cérébrales est faite par des neurochirurgiens, alors qu’il existe aussi un impact sur le système endocrinien. Après un choc, les neurones vont se placer sur l’hypophyse", a signalé Gérald Raverot.

Située à la base du cerveau et reliée à l’hypothalamus, cette petite glande de la taille d’un petit pois fabrique de nombreuses hormones différentes, qui circulent dans tout le corps et contrôlent certaines fonctions. "Chez les patients présentant ce type de traumatisme cérébral, on observe une altération de la vascularisation hypothalamique, une nécrose antéhypophysaire, une hémorragie post-hypophysaire, une aggravation des lésions par l’hypertension intracrânienne (HTIC), l’œdème, les spasmes vasculaires, l’hypoxie (une diminution de la concentration d'oxygène dans le sang)."

Selon le chef de service des Hospices Civils de Lyon, chez les sportifs, ces déficits hypophysaires provoquent de la fatigue, une baisse de la libido et une baisse de performances physiques en fin de saison. Autre signe : une prise de masse grasse inexpliquée. "Les commotions cérébrales ne sont pas uniquement enregistrées dans le sport de haut niveau. Ainsi, il faut informer et sensibiliser le monde amateur. En parallèle, on doit aussi assurer le suivi des athlètes au-delà des compétitions pour dépister les déficits hypophysaires, en impliquant les endocrinologues. Enfin, il convient d’adapter les protocoles relatifs aux lésions au sein d’un même sport."