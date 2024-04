Tramadol : moins de comprimés par boîte pour éviter l’addiction

L'ESSENTIEL Une enquête d’addictovigilance sur le tramadol montre la persistance des signalements d’abus et de dépendance dans des contextes de mésusage ou d’usage détourné du médicament.

Pour réduire, les risques l'ANSM a demandé aux laboratoires qui commercialisent des médicaments à base de tramadol de mettre à disposition des boîtes de 10 ou 15 comprimés ou gélules, adaptées aux traitements de courte durée.

La dépendance au tramadol peut entraîner des symptômes de sevrage en cas d’arrêt brutal du traitement : nervosité, agitation, anxiété, insomnie, tremblements, sudation, diarrhée.

Le Tramadol, antalgique opioïde le plus prescrit en France utilisé pour soulager des douleurs modérées et sévères, peut exposer à des risques d’abus, de mauvais usage, de dépendance et de surdosage. Face à cette problématique, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a demandé aux laboratoires de réduire le nombre de comprimés par boîte.

Tramadol : moins de comprimés dans les boites

"Nous avons demandé en janvier 2023 aux laboratoires qui commercialisent des médicaments à base de tramadol de mettre à disposition des boîtes de 10 ou 15 comprimés ou gélules, adaptées aux traitements de courte durée", explique l’ANSM dans un communiqué publié le 10 avril 2024. Pour l’organisme, cette mesure permet de réduire "les risques d’utilisation prolongée, et donc d’abus et de dépendance" ainsi que les possibilités de stockage familial.

Le docteur Philippe Vella, directeur médical de l'Agence du médicament, interrogé par FranceInfo indique que ces nouveaux conditionnements, “permettent de traiter un patient sur une courte durée de trois à quatre jours".

L’agence précise que des conditionnements plus importants vont rester disponibles pour les traitements de plus longue durée.



Ce n’est pas la première mesure que l’ANSM prend pour améliorer l’utilisation du Tramadol. En 2020, elle avait limité la durée maximale de prescription à 12 semaines.

Tramadol : attention aux abus

Le directeur de l’ANSM rappelle qu'avoir beaucoup de comprimés chez soi peut conduire à "prolonger la prise de Tramadol, voire d'augmenter les doses" et ainsi entraîner "une situation de dépendance alors que la douleur a diminué ou qu'il n'y a pas plus de douleur".

Les risques d’abus, de mauvais usage, de dépendance et de surdosage de l’antalgique opioïde "existent particulièrement lorsqu’il est mal utilisé, c’est-à-dire à des doses supérieures aux doses recommandées ou sur une durée prolongée, ou en dehors de ses indications (par exemple comme sédatif pour mieux dormir, ou pour réduire l’anxiété), mais aussi lorsqu’il est pris aux doses recommandées et/ou sur une courte période", ajoute le communiqué.

L’agence rappelle que la dépendance à ce médicament peut causer des symptômes de sevrage en cas d’arrêt brutal du traitement : nervosité, agitation, anxiété, insomnie, tremblements, sudation, diarrhée. Si vous rencontrez des difficultés avec votre traitement, il ne faut pas hésiter à en parler à un médecin ou un addictologue.

Pour un bon usage du Tramadol, il faut :