La cigarette électronique augmenterait-elle aussi le risque d'insuffisance cardiaque ?

L'ESSENTIEL Les personnes qui utilisent une cigarette électronique ont plus de risques de souffrir d'insuffisance cardiaque, en comparaison aux personnes qui n'en utilisent pas.

Ce constat est valable pour l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée.

Elle correspond à un raidissement du muscle cardiaque, qui ne se remplit pas correctement de sang entre les contractions.

La recherche sur la cigarette électronique progresse. Mardi 2 avril, une nouvelle étude sur ses effets sur la santé cardiovasculaire a été présentée lors de la session scientifique annuelle de l'American College of Cardiology. Ces travaux constituent l’une des plus vastes analyses prospectives sur les liens éventuels entre le vapotage et l’insuffisance cardiaque. D’après les conclusions des auteurs, les personnes qui vapotent ont plus de risques d’en souffrir.

Quel est le lien entre insuffisance cardiaque et vapotage ?

"De plus en plus d'études associent les cigarettes électroniques à des effets nocifs et concluent qu'elles pourraient ne pas être aussi sûres qu'on le pensait auparavant", prévient Yakubu Bene-Alhasan, médecin à MedStar Health à Baltimore aux États-Unis et auteur principal de l'étude. Dans ces travaux, le scientifique et son équipe ont utilisé les données issues d'enquêtes et de dossiers de santé électroniques d’une vaste étude américaine appelée All of Us. Au total, cela représentait 175.667 participants, âgés de 52 ans en moyenne. Parmi eux, 3.242 ont développé une insuffisance cardiaque au cours d’une période de suivi médiane de 45 mois.

D’après leur analyse, les personnes qui ont utilisé des cigarettes électroniques étaient 19 % plus susceptibles de développer une insuffisance cardiaque que les personnes qui n’en avaient jamais utilisé. "En calculant cette différence, les chercheurs ont pris en compte divers facteurs démographiques et socio-économiques, d'autres facteurs de risque de maladie cardiaque et la consommation passée et actuelle d'autres substances, notamment l'alcool et les produits du tabac", précisent-ils dans un communiqué. Selon eux, il n’est pas possible de démontrer que l’âge, le sexe ou le statut tabagique des participants modifient le lien entre l’utilisation des cigarettes électroniques et l’insuffisance cardiaque.

Cigarette électronique : un risque accru pour une forme d’insuffisance cardiaque

"En décomposant les données par type d'insuffisance cardiaque, le risque accru associé à l'utilisation de la cigarette électronique était statistiquement significatif pour l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée (HFpEF), dans laquelle le muscle cardiaque devient raide et ne se remplit pas correctement de sang entre les contractions", préviennent les auteurs de l’étude. En revanche, il n’y avait pas d’association significative pour l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite (HFrEF), dans laquelle le muscle cardiaque s'affaiblit et le ventricule gauche ne se serre pas aussi fort qu'il le devrait pendant les contractions.

Des études supplémentaires sur les effets de la cigarette électronique

Des recherches précédentes, sur des animaux, avaient déjà montré un lien entre insuffisance cardiaque et cigarette électronique. Pour les auteurs de cette étude, ces nouveaux résultats soulignent la "nécessité d’enquêtes supplémentaires sur les impacts potentiels du vapotage sur la santé cardiaque, en particulier compte tenu de la prévalence de l’usage de la cigarette électronique chez les plus jeunes". Des enquêtes indiquent qu'environ 5 à 10 % des adolescents et des adultes américains utilisent des cigarettes électroniques.