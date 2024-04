Les édulcorants augmentent-ils l'appétit ? Une nouvelle étude indique que non

L'ESSENTIEL Les édulcorants sont des additifs alimentaires utilisés pour conférer un goût sucré à des aliments et des boissons tels que les desserts, les produits laitiers, les bonbons ou encore les chewing-gums.

Selon une nouvelle étude, la stévia et le néotam n'augmentent pas l'appétit.

Cette découverte est intéressante pour les personnes en surpoids et/ou diabétiques.

De nouvelles données issues d'un essai randomisé indiquent que les édulcorants peuvent être bénéfiques pour les personnes en surpoids et/ou diabétiques.

Publié dans The Lancet, le nouvel essai s'est déroulé à l'Université de Leeds et dans un centre de recherche français (CRNH-RA) entre 2021 et 2022.

Les participants étaient tous âgés de 18 à 60 ans et souffraient de surpoids ou d'obésité.

Appétit : deux édulcorants testés

Les chercheurs ont mené leur enquête sur trois périodes de consommation de deux semaines, au cours desquelles les participants ont consommé des biscuits contenant soit un fourrage aux fruits, soit un édulcorant naturel (stévia), soit un édulcorant artificiel (néotame). Chaque période d’ingestion des biscuits était séparée par une pause de 14 à 21 jours.

A la fin de l’expérience, les participants ont été invités à se présenter au laboratoire après une nuit de jeûne. Un échantillon de sang leur a été prélevé pour établir leurs niveaux de glucose, d'insuline et d'hormones. On leur a également demandé d'évaluer leur appétit et leurs préférences alimentaires.

Les résultats obtenus avec les deux types d'édulcorants n'ont pas montré de différences au niveau de l'appétit ou des réponses endocriniennes par rapport au sucre. En revanche, les niveaux d'insuline ont été réduits suite à la prise de la stévia et du néotame, tout comme les niveaux de sucre dans le sang.

Le professeur Anne Raben, de l'université de Copenhague (Danemark), a déclaré : "Nos résultats montrent que les édulcorants sont un outil utile pour réduire la consommation de sucre ajouté sans entraîner une augmentation compensatoire de l'appétit."

"L'utilisation d'édulcorants a fait l'objet de beaucoup d'attention négative, notamment dans des publications très médiatisées qui associent leur consommation à une altération de la réponse glycémique, à des dommages toxicologiques à l'ADN et à un risque accru de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral", rappelle également le directeur de l’étude, Graham Finlayson.

Appétit : à quoi servent les édulcorants ?

"Certains édulcorants comme l'aspartame ou le sucralose ont un pouvoir sucrant bien supérieur à celui du sucre", précise l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).



"Les édulcorants peuvent être produits de différentes manières, notamment par extraction de plantes (par exemple, les glycosides de stéviol ou la thaumatine) ou d'autres matières d'origine végétale (par exemple, la néohespéridine DC dérivée des agrumes)", termine l’institution.