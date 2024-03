Les rues les plus vertes font passer de meilleures nuits

L'ESSENTIEL La perception de la verdure et la vue sur les espaces bleus depuis le domicile ont toutes deux été associées dans une nouvelle étude à un bien-être mental plus important.

Dans une nouvelle étude internationale, des scientifiques ont découvert un lien convaincant entre le fait de résider à côté de parcs ou de plans d'eau et l'amélioration de la qualité du sommeil. Les résultats ont été publiés dans la revue Environmental Research.

L'étude s'est appuyée sur les chiffres de l'enquête internationale BlueHealth, qui a recueilli les données de santé de 18.838 adultes dans 18 pays différents. Après examen des dossiers, les chercheurs se sont finalement concentrés sur un sous-ensemble de 16.077 participants pour lesquels des données complètes sur des variables clés - durée du sommeil, types d'exposition à la nature, bien-être mental et activité physique - étaient disponibles.

Avoir vue sur la nature suffit à allonger le temps de sommeil

Pour saisir les multiples facettes de l'exposition à l'environnement, l'étude a évalué six modes distincts d'interactions avec la nature. Ces interactions allaient de la perception subjective de la verdure des rues locales et de la vue sur les espaces bleus depuis le domicile à des mesures plus objectives telles que la présence d'espaces verts dans un rayon d'un kilomètre et la proximité de la côte.

La perception de la verdure et la vue sur les espaces bleus depuis le domicile ont toutes deux été associées à un bien-être mental plus important. Cette amélioration du bien-être mental a permis un allongement du temps passé à dormir.

Les résultats ont également montré que 17 % des personnes vivant dans des rues vertes déclaraient dormir moins de six heures par nuit, contre 22 % des personnes vivant dans des rues sans arbre, sans herbe et sans fleur.

"Notre étude démontre que le fait que la nature soit visible depuis le domicile (espaces verts, mer, rivière ou lac) et le fait qu’il soit possible d’en profiter régulièrement sont indépendamment associés à des nuits plus longues", concluent les chercheurs. "Ces associations ont été médiatisées, à des degrés divers, par un meilleur bien-être mental", ajoutent-ils.

Sommeil : "les décideurs politiques devraient verdir les rues"

"Des initiatives de verdissement des rues existent déjà dans les villes pour lutter contre des risques environnementaux tels que les inondations et les îlots de chaleur, mais nos résultats indiquent que les décideurs politiques devraient étendre ces initiatives aux zones résidentielles afin de soutenir la santé publique en favorisant des habitudes de sommeil plus saines", conclut la directrice de l’étude.

L'étude, intitulée "Mechanisms underlying the associations between different types of nature exposure and sleep duration : An 18-country analysis", a été rédigée par Leanne Martin, Mathew P. White, Lewis R. Elliott, James Grellier, Thomas Astell-Burt, Gregory N. Bratman, Maria L. Lima, Mark Nieuwenhuijsen, Ann Ojala, Anne Roiko, Matilda van den Bosch et Lora E. Fleming.

Avoir un temps de sommeil suffisant et de bonne qualité est essentiel pour être en bonne santé : sur le long terme, ne pas respecter ces critères peut entrainer de nombreuses maladies.

Chaque personne a un besoin de sommeil qui lui est propre. Néanmoins, les spécialistes recommandent de dormir entre 7 et 8 heures par nuit.