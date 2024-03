Golf, chasse, jardinage... ces loisirs augmentent le risque de maladie de Charcot

L'ESSENTIEL Les hommes qui passent du temps à nager, à jouer au golf, à travailler le bois ou le métal, à chasser, à tirer et à jardiner présentent un risque accru de développer une SLA.

Les auteurs de la recherche pensent que cela peut éventuellement venir des polluants environnementaux.

La sclérose latérale amyotrophique (SLA), ou maladie de Charcot, est une pathologie neurodégénérative qui entraîne une paralysie progressive puis le décès du malade en seulement deux à cinq ans.

Une nouvelle étude indique que les hommes qui pratiquent des loisirs tels que le golf, le jardinage et le travail du bois courent un risque plus élevé de développer une sclérose latérale amyotrophique (SLA), plus connue sous le nom de Maladie de Charcot.

Maladie de Charcot : quels loisirs augmentent le risque ?

"Nous savons que les facteurs de risque professionnels, comme le fait de travailler dans l'industrie manufacturière et le commerce, sont liés à un risque accru de SLA", a déclaré dans un communiqué de presse le Dr Stephen Goutman, directeur de la recherche. "Cette étude vient s'ajouter à une littérature scientifique de plus en plus abondante selon laquelle les activités récréatives pourraient également représenter des facteurs de risque importants et éventuellement modifiables pour cette maladie", poursuit-il.



Au cours de leurs recherches, Goutman et ses collègues ont interrogé 400 personnes atteintes de SLA (toutes recrutées dans une clinique de l'université du Michigan) ainsi que 287 personnes ne souffrant pas de la maladie. Ils leur ont demandé de répondre à un questionnaire concernant leurs passe-temps favoris. Toutes les données récoltées ont ensuite été stratifiées par sexe.



Après analyse, les scientifiques ont constaté que les hommes qui passaient du temps à nager, à jouer au golf, à travailler le bois ou le métal, à chasser, à tirer et à jardiner présentaient tous un risque accru de développer une SLA. Le golf s'est avéré être le passe-temps le plus dangereux, avec un risque trois fois plus élevé de développer la maladie de Charcot.

Pourquoi certains loisirs augmentent le risque de SLA ?

Comment expliquer cette curieuse association ? Les auteurs de la recherche pensent que cela peut éventuellement venir des polluants environnementaux. Par exemple, les golfeurs et les jardiniers peuvent être exposés aux pesticides lorsqu'ils se déplacent sur le terrain. Idem concernant les menuisiers, qui peuvent être exposés au formaldéhyde et à d'autres solvants organiques présents dans les résines ou les traitements du bois.



"Dans notre étude, certains risques de développer la maladie de Charcot sont spécifiques au sexe, ce qui suggère que les facteurs influençant la SLA peuvent différer entre les hommes et les femmes. Cette nouvelle perspective nécessite des recherches supplémentaires", terminent les scientifiques.



Qu'est-ce que la maladie de Charcot ?

La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une pathologie neurodégénérative qui entraîne une paralysie progressive puis le décès du malade en seulement deux à cinq ans. Elle est due à la mort des motoneurones, les cellules nerveuses qui contrôlent les muscles dans le cerveau et dans la moelle épinière.

Aucun traitement curatif n’existe à ce jour, et le diagnostic de la SLA est encore difficile à poser.