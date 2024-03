Chirurgie esthétique : 1 patient sur 8 a des douleurs chroniques post-opératoires

L'ESSENTIEL Une personne sur huit souffre de douleurs chroniques après une chirurgie esthétique, selon une nouvelle étude.

Les hommes sont cinq fois plus susceptibles d'être touchés par ces douleurs post-opératoires que les femmes.

Pour les scientifiques, il est essentiel d'informer les patients des risques encourus lors d'une opération de chirurgie esthétique.

Complexe, manque de confiance en soi, gommer le temps qui passe ou les traces d’une maladie… les raisons d’avoir recours à la chirurgie esthétique sont multiples. Toutefois, même si elles se démocratisent de plus en plus, ces opérations sont loin d’être anodines. Une étude norvégienne rappelle qu’elles peuvent entraîner des complications sur le long terme.

La recherche, publiée dans la revue Scandinavian Journal of Pain le 7 mars 2024, a déterminé qu’une personne sur huit ayant subi une opération de chirurgie plastique, souffre de douleurs postopératoires chroniques.

Chirurgie esthétique : des douleurs qui durent plus de 3 mois

L’équipe dirigée par la chercheuse Silje Endresen Reme de l'Université d'Oslo, a demandé à 1.746 Norvégiens s’ils avaient eu recours à la chirurgie esthétique, s’ils avaient connu des complications comme des douleurs chroniques post-opératoires ou encore s’ils étaient sous traitement anti-douleur. 10 % des répondants ont reconnu avoir subi des opérations pour améliorer leur apparence. Parmi eux, un sur quatre était âgé de 18 à 29 ans et trois sur quatre étaient des femmes.

Autre découverte plus inquiétante : un sondé sur huit a reconnu avoir ressenti une douleur postopératoire chronique. C'est-à-dire des souffrances persistantes qui durent plus de trois mois. De plus, ce trouble était environ cinq fois plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. "Les deux tiers des personnes souffrant de douleur étaient âgées de 18 à 29 ans, tandis que celles des autres groupes d'âge en ressentaient beaucoup moins. Trois personnes sur quatre ayant ressenti de la douleur, ont cherché un traitement. Ce qui suggère que ses effets étaient débilitants et gênants", ajoutent les auteurs dans un communiqué.

Chirurgie plastique : les complications doivent être connues

Dans leurs travaux, les chercheurs ajoutent que les patients qui rencontrent de telles complications après une opération de chirurgie plastique ont plus de risques d'avoir besoin de soins provenant du système de santé publique et connaître une qualité de vie réduite. Ils sont aussi plus susceptibles de ne pas être en mesure de travailler.

"Compte tenu de l'acceptation et de la popularité croissante de la chirurgie esthétique, il est essentiel que les patients soient bien informés des complications potentielles", rappelle Sophia Engel, auteure principale de l'étude. "En outre, le public doit être conscient de l'impact de la douleur chronique après une chirurgie esthétique sur le système de santé et de protection sociale."