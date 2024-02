L'ESSENTIEL En 2020, l'Anses a mis en garde, via un communiqué de presse, contre la consommation de compléments alimentaires indiquant qu'ils peuvent perturber la réponse immunitaire.

Selon une nouvelle enquête réalisée auprès de 4.102 personnes, plus de 60 % des Français sont adeptes de compléments alimentaires.

Seuls 3 % des Français interrogés ont démontré une bonne compréhension des éléments essentiels déterminant l'efficacité d'un complément alimentaire

Les résultats d'une nouvelle enquête montrent que plus de 60 % des Français ont recours à des compléments alimentaires, avec pour objectifs principaux la prévention de certaines maladies et l'amélioration de leur santé. Il est intéressant de noter que 74 % des Français estiment que tous les compléments alimentaires ne se valent pas, soulignant ainsi une certaine méfiance quant à la qualité de ces produits.

Les différences générationnelles face aux compléments alimentaires

L'enquête révèle que les avis sur les compléments alimentaires varient en fonction des générations. En effet, les moins de 30 ans et les plus de 60 ans sont les plus critiques, avec respectivement 84 % et 79 % estimant des disparités entre les différents produits. Cette divergence d'opinions met en lumière les attentes et les préoccupations spécifiques de chaque tranche d'âge en matière de supplémentation.

Des connaissances limitées sur la composition des compléments alimentaires

Une lacune importante en matière de connaissance des compléments alimentaires a également été identifiée par l'enquête. Seuls 3 % des Français interrogés ont démontré une bonne compréhension des éléments essentiels déterminant l'efficacité d'un complément alimentaire, tels que la qualité des matières premières, les dosages adéquats et la biodisponibilité. De plus, peu de personnes sont capables d'évaluer la qualité d'une marque de compléments alimentaires, soulignant ainsi un manque d'informations et de sensibilisation dans ce domaine.

Les Français estiment que les compléments alimentaires font vivre plus longtemps

Un des points saillants de l'enquête est le lien perçu entre la consommation de compléments alimentaires et la longévité. En effet, 82 % des Français estiment qu'il est possible de vivre plus longtemps grâce à ces suppléments. Cette conviction transcende les générations, les plus de 61 ans et les moins de 30 ans affichant des pourcentages élevés de confiance en l'effet bénéfique des compléments alimentaires sur la durée de vie. Cette perception met en évidence l'importance accordée à la supplémentation pour favoriser une bonne santé et espérer vivre plus longtemps.

En 2020, l'Anses a mis en garde, via un communiqué de presse, contre la consommation de compléments alimentaires indiquant qu'ils peuvent perturber la réponse immunitaire.