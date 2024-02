Grignotages : les conseils d'une diététicienne pour les éviter

L'ESSENTIEL Il faut bien manger et en quantité suffisante pendant les repas pour limiter les grignotages.

S’autoriser à grignoter n’est pas interdit, il faut savourer et prendre conscience de sa sensation de faim.

Les grignotages sont souvent liés à un manque, qu’il faut identifier pour limiter la faim.

“Sur une journée, l’alimentation s'organise autour de trois repas principaux, pris à des horaires fixes pour une bonne régulation de l’organisme”, peut-on lire sur le site de l’Assurance maladie.

Bien manger pendant les repas pour éviter de grignoter

En dehors de ces trois repas - même lorsque l’alimentation est équilibrée - les grignotages peuvent être responsables d’une prise de poids. Il est donc recommandé de les limiter au maximum. Ainsi, dans une vidéo Instagram, Claire Trommenschlager, diététicienne, donne trois conseils pour éviter cette mauvaise habitude.

Le premier est de bien manger - et en quantité suffisante - à chaque repas. “Vouloir faire attention, c’est bien, mais si tu commences à trop te priver, tu compenses derrière, ça ne sert à rien, explique-t'elle. Vérifie bien qu’à chaque repas tu aies bien légumes, protéines, féculents. Et oui, même le soir les féculents.”

Le deuxième est de prendre le temps de manger et sans culpabiliser. “Si tu as envie de grignoter le soir, assume cette envie, conseille-t-elle. Prépare toi un petit plateau avec une boisson chaude, un élément nutritif comme un fromage blanc, du skyr et/ou un fruit et par dessus ça tu rajoutes ton aliment plaisir : gateau, chocolat, etc. Et là tu te poses et tu savoures.”

Comprendre la sensation de faim pour éviter de grignoter

Mais il faut aussi prendre conscience de sa sensation de faim : se recentrer dessus et la comprendre. “Tu manges avec conscience et quand le plaisir diminue, tu t’arrêtes, souligne Claire Trommenschlager. Tu fais ça tous les soirs et je t’assure que jour après jour, ça va diminuer.”

Enfin, dernier conseil : identifier le manque lié à ce besoin de manger. “Si c’est de la fatigue, repose-toi davantage, la solution n’est pas dans le frigo, conseille la diététicienne. Si c’est du stress, choisis quelque chose qui va te détendre quand tu rentres du boulot, comme le sport, encore mieux. Quelles que soient tes émotions, la nourriture n’est pas vraiment la solution.”

Selon l’Assurance maladie, une collation ou un goûter l’après-midi ne relèvent pas de l’interdit. Néanmoins, il est recommandé de “respecter un délai de 2 h entre cet en-cas et le prochain repas” et de “privilégiez les fruits, légumes et produits céréaliers complets.”