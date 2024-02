Un cas de peste bubonique détecté aux États-Unis

L'ESSENTIEL Un cas humain de peste bubonique a été enregistré aux États-Unis.

Le patient américain aurait potentiellement été infecté par son chat.

En l’absence de traitement, la peste bubonique peut évoluer en septicémie ou en peste pulmonaire, deux maladies ayant de lourdes conséquences.

Pour la première fois en huit ans, un cas de peste bubonique a été recensé aux États-Unis, dans l’Oregon. Rare dans les pays développés, la peste est toutefois classée comme une maladie ré-émergente. On distingue deux formes de la maladie : la bubonique (contractée par piqûre de puce) et pulmonaire (transmise par voie aérienne). La peste bubonique est la forme clinique la plus fréquente.

Peste bubonique : une infection probablement due à un chat

D’après les autorités sanitaires locales, le patient, résidant dans le comté de Deschutes situé au nord-ouest des États-Unis, est en cours de traitement. Il aurait été probablement infecté par son chat. "Tous les contacts proches du résident et de son animal de compagnie ont été contactés et ont reçu des médicaments pour prévenir la maladie", a annoncé le Docteur Richard Fawcett, responsable de la santé du comté de Deschutes. Aucun autre cas de peste n’a été observé au cours de l’enquête.

La peste bubonique se traduit par un syndrome infectieux très sévère comprenant une forte fièvre ainsi qu’une importante altération de l’état général, accompagné de ganglions lymphatiques enflés et douloureux. "Dans 20 à 40% des cas, le bubon suppure et le malade guérit après un temps de convalescence assez long", a indiqué l’Institut Pasteur. En l’absence de prise en charge, la peste bubonique peut évoluer en septicémie, une infection de la circulation sanguine, ou en peste pulmonaire. Ces deux formes de la maladie sont beaucoup plus graves, car elles peuvent conduire au décès du patient si aucun traitement n’est mis en place.

Un cas de peste bubonique qui "présente peu de risques pour la communauté"

Concernant le patient américain, il a été rapidement pris en charge. "Heureusement, ce cas a été identifié et traité aux premiers stades de la maladie, ce qui présente peu de risques pour la communauté", ont affirmé les autorités sanitaires dans un communiqué. Chaque année, environ sept cas de peste chez l’Homme sont enregistrés aux États-Unis, d’après les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).