Cancer du foie : le décalage horaire chronique augmenterait le risque

L'ESSENTIEL Dans l’étude, les souris avec un foie "humanisé" et ayant été exposées au décalage horaire avaient une durée de vie plus courte, une cirrhose plus importante et une jaunisse.

Le dysfonctionnement circadien chronique a induit un cancer dans les cellules hépatiques et des métastases.

L’intolérance au glucose, l'accumulation anormale de graisse dans le foie, l'inflammation et la fibrose ont été observées chez les rongeurs et les personnes souffrant du cancer du foie.

Le rythme circadien est le chronomètre interne de 24 heures de notre cerveau qui régule les cycles de vigilance, de sommeil et pratiquement toutes les fonctions de l'organisme en étant synchronisé avec le cycle jour-nuit. Plusieurs recherches ont révélé que lorsque l'horloge interne du corps humain est désynchronisée, le risque de développer des maladies augmente. Dans une récente étude, publiée dans la revue Journal of Hepatology, des scientifiques de l'université Duke ont établi un lien entre le décalage horaire chronique, également connu sous le nom de "dysfonctionnement circadien chronique", et la hausse du risque de cancer du foie.

Les rongeurs avaient "à la fois des cellules hépatiques d’êtres humains et de souris"

Pour parvenir à cette conclusion, ils ont mené des expériences sur des souris ayant un foie "humanisé". "Ce modèle animal contient à la fois des cellules hépatiques d’êtres humains et de souris, ce qui nous permet d'étudier l'effet de la perturbation du rythme circadien sur le développement du cancer dans les cellules humaines", a expliqué Loning Fu, auteur des travaux. Lors des expériences, un groupe de souris a été exposé au cycle naturel jour-nuit. Pour l'autre groupe, les chercheurs ont modifié les périodes de lumière et d'obscurité auxquelles les animaux étaient exposés, afin de créer l'équivalent des changements qu'une personne subit lorsqu'elle fait l'aller-retour entre San Francisco et Londres chaque semaine pendant plusieurs semaines.

Cirrhose, jaunisse, cancer du foie : plus de risques à cause du décalage horaire

Les résultats ont montré que les rongeurs soumis au décalage horaire avaient une durée de vie plus courte, une cirrhose plus importante, une jaunisse et développaient également un cancer dans les cellules hépatiques en suivant le même processus et les mêmes voies moléculaires que chez l’Homme. "Il est important de noter que le décalage horaire chronique a également induit des métastases à partir de foies humanisés", a précisé le chercheur.

Selon les analyses sanguines et les recherches microscopiques des foies, de nombreux points communs ont été observés entre les souris et les patients atteints de cancer du foie, notamment l'intolérance au glucose, l'accumulation anormale de graisse dans le foie, l'inflammation et la fibrose. D’après l’équipe, à mesure que la tumeur progresse, le profil des biomarqueurs et les modèles d'expression génétique dans les cellules changent.

"Prendre conscience du risque accru de cancer pour les personnes travaillant de nuit"

"Une fois que les tumeurs se développent spontanément en réponse à une perturbation chronique du rythme circadien, le fait de ramener les souris à une horloge circadienne normale ralentit le développement de la tumeur et empêche la formation de métastases. Lorsque les animaux retrouvent un rythme circadien normal, le schéma d'expression des gènes est rétabli. (…) Les résultats font prendre conscience du risque accru de cancer pour les personnes travaillant de nuit pendant une longue période ou voyageant régulièrement sur plusieurs fuseaux horaires", a conclu David Moore, co-auteur de l’étude.