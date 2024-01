Avion : que se passe-t-il dans notre corps pendant les turbulences ?

L'ESSENTIEL Les turbulences brouillent aussi les informations sensorielles reçues par le cerveau et incitent le corps à « se recalibrer ».

Lorsque l'avion traverse une zone d’air agité, un liquide, situé dans les structures de l’oreille interne, se déplace de manière imprévisible. Cela ne permet pas au cerveau de distinguer le mouvement de l'avion de celui de la tête.

Cette confusion, qui se manifeste par des vertiges, des sueurs ou des vomissements, est lié au fait que l’on est privé de vue et que l’oreille interne devient le message sensoriel dominant envoyé au cerveau.

Alors que l’on est assis dans notre siège d’avion en train de regarder un film, des secousses désagréables surviennent. Aucun doute : l’avion traverse une zone de turbulences. Pour rappel, les turbulences résultent de mouvements d'air irréguliers, qui sont de plus en plus fréquents. Ces dernières peuvent être déstabilisantes et nous terroriser, car on peut croire que l’appareil de navigation aérienne risque de se crasher. L’instabilité des mouvements de l’air est aussi capable de nous faire sentir mal.

Dans une publication de The Conversation, Adam Taylor, professeur et directeur du centre d'apprentissage de l'anatomie clinique à l’université de Lancaster (Angleterre), s’est intéressé à la manière dont le corps réagit durant ces secousses. Selon lui, les turbulences perturbent l’orientation spatiale, c’est-à-dire la relation du corps avec les objets en termes de distance et de direction. Ces dernières brouillent aussi les informations sensorielles reçues par le cerveau et incitent le corps à "se recalibrer".

Mal des transports : "le cerveau interprète le mouvement de l'avion comme celui de la tête"

"Notre oreille interne joue un rôle essentiel dans tout cela. Les trois canaux semi-circulaires, de l'utricule et du saccule sont responsables de l'équilibre et de la position de la tête et du corps. Les canaux semi-circulaires sont positionnés dans un plan vertical, horizontal et d'avant en arrière, détectant les mouvements de hochement de tête, de secousse et de toucher de l'oreille à l'épaule. L'utricule et le saccule, qui peuvent détecter les mouvements et l'accélération, sont rattachés à ces canaux", a expliqué le professeur.

Il a indiqué que ces structures comportaient des cellules ciliées microscopiques dans un liquide, appelé "endolymphe", qui circule avec la tête pour créer une sensation de mouvement. Lorsque l'avion traverse une zone de turbulences, ce liquide se déplace, mais de manière imprévisible. "Il faut environ 10 à 20 secondes pour que le fluide se remette en position, tandis que le cerveau s'efforce de comprendre ce qui se passe. De plus, la structure qui contrôle l'équilibre ne peut pas distinguer le mouvement de l'avion de celui de la tête. Ainsi, le cerveau interprète le mouvement de l'avion comme celui de la tête."

D’après Adam Taylor, cette confusion, qui se traduit par une augmentation du rythme cardiaque, des vertiges, des sueurs, des vomissements et des troubles gastro-intestinaux, provient du fait que dans l’avion, on est privé de la vue. Durant le vol, notre point de référence est le siège devant nous. Ainsi, l’oreille interne devient le message sensoriel dominant envoyé au cerveau en cas de turbulences et perturbe le "réflexe vestibulo-oculaire", qui permet à notre vision de rester alignée sur notre équilibre ou notre position.

Avion : comment réduire l’inconfort provoqué par les turbulences ?

Pour éviter de se sentir mal pendant les turbulences, l’expert préconise de choisir un siège vers l'avant. Autre conseil : s’asseoir côté fenêtre pour pouvoir admirer la vue. "Le cerveau reçoit des informations sensorielles par l'intermédiaire des voies visuelles, ce qui l'aide à se calmer en réponse aux informations vestibulaires qu'il reçoit."

En cas de mal des transports durant les mouvements aériens instables, il convient également de se concentrer sur sa respiration pour calmer le système nerveux. Il est aussi de prévenir ce mal-être en prenant des médicaments, notamment certains antihistaminiques.