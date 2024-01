Un test sanguin pourra-t-il bientôt diagnostiquer la maladie d’Alzheimer ?

L'ESSENTIEL Un test sanguin appelé ALZpath pourrait bientôt aider à détecter la maladie d’Alzheimer.

Des chercheurs ont découvert que ce test sanguin était aussi précis que les tests basés sur les ponctions lombaires et qu'il était supérieur aux évaluations de l'atrophie cérébrale pour identifier les premiers signes de la maladie d'Alzheimer.

Environ 900.000 personnes souffrent de la maladie d’Alzheimer aujourd’hui en France.

"La protéine tau phosphorylée (p-tau) est un biomarqueur sanguin spécifique de la maladie d'Alzheimer, expliquent les chercheurs en introduction. Leur objectif était donc de "déterminer l'utilité du nouveau test sanguin ALZpath déjà disponible dans le commerce afin de détecter la maladie d'Alzheimer", écrivent-ils dans leur rapport.

Alzheimer : un test sanguin aussi précis que les tests actuels plus contraignants

La recherche a consisté à analyser les données de différents essais menés aux États-Unis, au Canada et en Espagne, auprès de 786 personnes, atteintes ou non de troubles cognitifs. Dans les trois essais, les patients ont subi une ponction lombaire ou un examen TEP de l'amyloïde pour identifier les protéines amyloïdes et tau. L'équipe a ensuite comparé les résultats avec ceux du test sanguin ALZpath.

Les chercheurs ont alors découvert que le test sanguin était aussi précis que les tests basés sur les ponctions lombaires et qu'il était supérieur aux évaluations de l'atrophie cérébrale pour identifier les premiers signes de la maladie d'Alzheimer.

"80 % des individus pourraient être diagnostiqués sur la base d'un test sanguin sans aucune autre investigation", a déclaré le directeur de l’étude.

"Il est tout simplement impossible d'effectuer des ponctions lombaires et des scanners cérébraux sur toutes les personnes qui en ont besoin dans le monde. C'est donc là que le test sanguin présente un énorme potentiel", a-t-il poursuivi.

"Cette nouvelle étude indique également que les résultats de ces tests pourraient être suffisamment clairs pour ne pas nécessiter d'examens complémentaires chez certaines personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, ce qui pourrait accélérer considérablement le processus de diagnostic à l'avenir", complète le Dr Richard Oakley, directeur associé de la recherche et de l'innovation à l'Alzheimer's Society.

Environ 900.000 personnes souffrent de la maladie d’Alzheimer

Rare avant 65 ans, la maladie d’Alzheimer se manifeste d’abord par des pertes de mémoires, suivies au cours des années par des troubles cognitifs plus généraux et handicapants.



Parmi les cas survenant chez les moins de 65 ans, 10 % concernent des personnes atteintes de formes familiales héréditaires rares de la maladie. Après cet âge, la fréquence de la maladie s’élève à 2 à 4 % de la population générale. Elle augmente rapidement pour atteindre 15 % de la population à 80 ans.



"Ainsi, environ 900.000 personnes souffrent de la maladie d’Alzheimer aujourd’hui en France. Elles devraient être 1,3 million en 2020, compte tenu de l’augmentation de l’espérance de vie", indique l’Inserm.