Croissance : comment les substances chimiques façonnent le développement des enfants

L'ESSENTIEL Les OPE sont des substances chimiques utilisées dans des produits de consommation courante comme retardateurs de flamme ou plastifiants.

L’exposition prénatale aux OPE impacte la croissance des enfants durant leurs deux premières années de vie, selon une étude.

Les garçons auraient une tête plus grande et les filles une croissance plus importante en taille et en poids.

Esters organophosphorés (OPE), c’est le nom des substances chimiques pointées du doigt par une nouvelle étude publiée dans la revue Eco-Environment & Health. Les chercheurs estiment que l’exposition prénatale à celles-ci affecterait la croissance des enfants durant leurs deux premières années de vie.

Les OPE impactent la croissance des enfants

L’utilisation des OPE comme retardateurs de flamme (composés chimiques utilisés dans de nombreux matériaux pour prévenir la formation de flammes lorsqu’ils entrent en contact avec la chaleur) et plastifiants est en constante augmentation. Ainsi, on les retrouve de plus en plus dans des produits de consommation courante. Les utilisateurs, comme les femmes enceintes, y sont donc confrontés. Problème : les OPE pourraient avoir un impact sur leur bébé et plus précisément sur leur croissance durant leurs deux premières années de vie.

Pour mesurer l’impact des OPE, les scientifiques ont étudié les données de 804 mères et leur enfant. Ainsi, en fonction de l’exposition à ces substances chimiques pendant la grossesse, les chercheurs ont observé des résultats différents en termes de croissance chez les enfants.

Taille, poids : une croissance plus rapide pour les filles

Dans le détail, pendant les deux premières années de vie, les garçons plus exposés aux OPE avaient tendance à avoir une tête plus grande et les filles une croissance plus importante en taille et en poids, particulièrement visible à 9 mois. Il y avait donc un réel impact de ces substances chimiques sur la croissance, et il serait différent en fonction du sexe.

Les chercheurs ont, grâce à des techniques de modélisation avancée, découvert que l’exposition prénatale aux OPE entraînait également des taux de croissance plus rapides chez les enfants. Néanmoins, des recherches supplémentaires doivent être menées pour confirmer ces résultats.