Comment aider un enfant anxieux ?

L'ESSENTIEL L'anxiété chez un enfant peut avoir des conséquences sur son bien-être et son développement.

C'est donc le rôle des parents de l'aider à gérer ses émotions, avec beaucoup d'écoute, de patience, et en créant un environnement sécurisant.

Il est également conseillé d'aider l'enfant à affronter progressivement ses peurs, afin de ne pas renforcer ses angoisses.

L'anxiété chez les enfants, souvent mal comprise, peut affecter considérablement leur bien-être et leur développement. Il est ainsi essentiel pour les parents d'apprendre à les accompagner dans la gestion de leurs émotions tout en créant un environnement sécurisant.

Écouter et valider les émotions de l'enfant

Accompagner un enfant anxieux nécessite dans un premier temps une écoute active. En lui créant un espace sécurisé ou il peut s'exprimer librement, vous posez les bases pour lui permettre de verbaliser ses émotions.

Pour l'encourager, vous pouvez ainsi lui poser des questions ouvertes en montrant votre intérêt et votre disponibilité. Il est essentiel de reconnaître et de valider ses émotions sans les dramatiser, ni les minimiser. Par exemple, face à une peur, vous pouvez lui dire "je vois que cette situation te fait peur" pour lui permettre de se sentir compris en mettant des mots sur ce qu'il ressent.

Encourager l'affrontement progressif et la préparation

On pense souvent que face à une situation anxiogène l'évitement est la seule solution. Au contraire, cela peut renforcer l'anxiété chez l'enfant. Il est donc plutôt conseillé de l'aider à affronter progressivement ses peurs.

Si par exemple il a peur des chiens et se sent très anxieux à l'idée d'en rencontrer un, vous pouvez commencer par regarder ensemble des images de chiens, lire des livres ou des articles sur le sujet, puis observer des chiens de loin.

Cela fonctionne également avant de commencer à aller dans une nouvelle école, en explorant ensemble le trajet et les lieux importants.

Être attentif à une bonne hygiène de vie

Une bonne hygiène de vie est un pilier essentiel dans la gestion de l'anxiété. En veillant à ce que votre enfant ait une alimentation équilibrée et un sommeil suffisant, vous l'aidez à mieux gérer son stress au quotidien. Certaines techniques de relaxation comme la respiration profonde, la méditation ou le yoga peuvent aussi être enseignées.

Comme l'enfant apprend par imitation, en tant que parents n'hésitez pas à travailler sur vos propres angoisses pour ne pas leur transmettre. De même pour l'environnement familial qui doit être le plus serein et sécurisant possible en évitant les conflits devant les enfants.

En savoir plus : "L'anxiété racontée aux enfants" de Ariane Hébert.