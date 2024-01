La pollution atmosphérique nous rendrait plus paresseux

L'ESSENTIEL Selon une récente étude, l'exposition à long terme aux particules inférieur ou égal à 2,5 μm, inférieur ou égal à 10 μm, et au dioxyde d'azote réduit l'activité physique de 22 minutes par jour.

"Les niveaux de pollution atmosphérique peuvent affecter la capacité des gens à faire de l'exercice, ou leur plaisir de faire de l'exercice", d’après les auteurs.

Pour rappel, un comportement sédentaire est lié à une moins bonne santé, notamment aux maladies cardiaques, à plusieurs types de cancer et à une mort précoce.

Irritations oculaires, rhino-pharyngites, excès de toux… La pollution de l’air a de nombreux effets négatifs sur la santé. Dans une récente étude, des chercheurs de l’université de Leicester (Angleterre) ont identifié un lien entre l’exposition aux polluants et la propension des adultes à être inactif plus longtemps. Pour parvenir à cette découverte, ils ont examiné les observations faites sur 644 Britanniques présentant un risque de diabète de type 2.

22 minutes d'inactivité supplémentaires par jour à cause de la pollution atmosphérique

Dans le cadre des travaux, les participants ont porté des accéléromètres autour de la taille pendant sept jours consécutifs durant les heures d'éveil. Cela a permis aux scientifiques de connaître leur nombre de minutes consacrées à une activité physique modérée à intense et leur temps de sédentarité à trois reprises sur une période de trois ans. Ensuite, les niveaux moyens annuels des polluants atmosphériques les plus mesurés (à savoir des particules à long terme d'un diamètre inférieur ou égal à 2,5 μm, inférieur ou égal à 10 μm, et du dioxyde d'azote) ont été comparés à l'évolution annuelle du temps.

Selon les résultats, publiés dans la revue Journal of Public Health, l'exposition à long terme aux particules inférieur ou égal à 2,5 μm, inférieur ou égal à 10 μm, et au dioxyde d'azote était associée à une augmentation de 22 minutes par jour et par an du temps sédentaire, c’est-à-dire au temps passé en position allongée, assise ou debout sans bouger.

Pollution : elle peut "affecter la capacité des gens à faire de l'exercice"

"Les niveaux de pollution atmosphérique peuvent affecter la capacité des gens à faire de l'exercice, ou leur plaisir de faire de l'exercice. Ils peuvent également être considérés comme un facteur de risque pour l'augmentation des niveaux de comportement sédentaire en encourageant le temps passé assis à l'intérieur et en décourageant le temps actif à l'extérieur, ce qui augmente encore le risque de maladie chronique", a expliqué Jonathan Goldney, auteur principal des recherches.

D’après le chercheur, les interventions visant à réduire la concentration de pollution atmosphérique ambiante, telles que les zones à faibles émissions, pourraient ainsi avoir un impact réellement positif sur les niveaux de comportement sédentaire des adultes, et un effet significatif sur la santé publique.