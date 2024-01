1 adolescente sur 10 a déjà eu recours à un produit minceur dangereux pour maigrir

L'ESSENTIEL 1 adolescente sur 10 a déjà utilisé un produit minceur inefficace et dangereux pour maigrir, selon une nouvelle étude.

"Compte tenu de l'inefficacité de ces produits pour la perte de poids et de leurs conséquences néfastes sur la santé à long terme, ces résultats suggèrent que des interventions sont nécessaires pour réduire l'utilisation des produits amaigrissants chez les jeunes", estiment les chercheurs.

20 % des jeunes de 6 à 17 ans sont en surpoids en France, dont 5,4 % en situation d’obésité.

"L'utilisation de produits amaigrissants non prescrits chez les adolescents est un problème de santé publique associé à des conséquences physiques et psychologiques négatives. Cependant, la prévalence de l'utilisation de produits amaigrissants non prescrits chez les adolescents n'était pas connue jusqu’ici", précisent les chercheurs en préambule.

L'utilisation de produits amaigrissants plus importante chez les filles

Au total, 90 articles scientifiques (soit 604 552 participants uniques) ont été inclus dans leur méta-analyse. Parmi eux, 50 études (56 %) provenaient d'Amérique du Nord.

La prévalence de l'utilisation de produits amaigrissants chez les adolescents était de 6 % dans l'ensemble. Ce chiffre était de 2 % au cours de la semaine écoulée, de 4 % au cours du mois écoulé, de 6 % au cours de l'année écoulée et de 9 % au cours de toute la vie.

L'utilisation de produits amaigrissants était plus importante chez les filles que chez les garçons.

"Cette méta-analyse a révélé que l'utilisation de produits amaigrissants est très répandue chez les adolescents, en particulier chez les filles", résument les chercheurs. "Compte tenu de l'inefficacité de ces produits pour la perte de poids et de leurs conséquences néfastes sur la santé à long terme, ces résultats suggèrent que des interventions sont nécessaires pour réduire l'utilisation des produits amaigrissants chez les jeunes", concluent-ils.

Les produits amaigrissants sont dangereux pour la santé

L'utilisation de produits amaigrissants non prescrits chez les adolescents augmente le risque de prise de poids à l'âge adulte et est prospectivement associée à un risque élevé de trouble du comportement alimentaire dans les années qui suivent le début de l'utilisation.



En outre, des études longitudinales ont déjà montré que l'utilisation non prescrite de produits amaigrissants était associée à une faible estime de soi et à la dépression. Des études transversales ont aussi mis en évidence une association entre l'utilisation non prescrite de produits amaigrissants et la consommation de substances psychoactives.

Malgré une stabilisation depuis 2006, la prévalence du surpoids et de l’obésité chez l’enfant et l’adolescent reste trop élevée en France : 20 % des jeunes de 6 à 17 ans sont en surpoids, dont 5,4 % en situation d’obésité.



"Parmi les enfants en surcharge pondérale ou obèses à l’âge de 6 ans, près d’un enfant sur 2 le reste en troisième", précise l’Assurance maladie.



À l’âge adulte, près d’un Français sur 2 est en surpoids, soit 54 % des hommes et 44 % des femmes.