Cette solution pour vivre plus longtemps réside dans nos oreilles

L'ESSENTIEL Porter régulièrement des prothèses auditives réduit le risque de mortalité de 24 % chez les personnes sourdes.

51 452 appareils auditifs contours d’oreilles, 31 436 Intra-auriculaires et 354 046 écouteurs déportés ont été écoulés en France l'année dernière.

Le port de prothèses auditives peut considérablement réduire le risque de mortalité, selon une nouvelle étude.

Les prothèses auditives réduisent le risque de mortalité de 24 %

"Nous avons constaté que les adultes souffrant d'une perte auditive qui utilisaient régulièrement des appareils auditifs avaient un risque de mortalité inférieur de 24 % à ceux qui n'en portaient jamais", résume Janet Choi, oto-rhino-laryngologiste à la Keck Medicine et directrice de l'étude.

Pour parvenir à cette conclusion, Choi et ses collègues chercheurs ont utilisé des données compilées par la National Health and Nutrition Examination Survey pour identifier près de 10 000 adultes âgés de 20 ans et plus qui avaient effectué des évaluations audiométriques.

Au total, 1 863 adultes ont été identifiés comme souffrant d'une perte auditive et inclus dans l’étude. Parmi eux, 237 étaient des "utilisateurs réguliers" d'appareils auditifs, c'est-à-dire qu'ils déclaraient les porter au moins une fois par semaine, et 1 483 étaient identifiés comme n'ayant jamais utilisé ces appareils. Les sujets qui ont déclaré porter les appareils moins d'une fois par mois ou moins fréquemment ont été classés dans la catégorie des "utilisateurs non réguliers".

Les chercheurs ont constaté que la différence de près de 24 % du risque de mortalité entre les utilisateurs réguliers d'aides auditives et ceux qui n'en ont jamais utilisé restait stable, indépendamment de variables telles que le degré de perte auditive (de légère à sévère), l'âge, l'origine ethnique, le revenu, le niveau d'éducation et les antécédents médicaux.

Par ailleurs, il n'y avait pas de différence de risque de mortalité entre les utilisateurs non réguliers et les personnes n'ayant jamais utilisé d'appareils auditifs, ce qui indique que l'utilisation occasionnelle d'appareils auditifs ne prolonge pas la durée de vie.

Pour réduire le risque de mortalité, il faut encourager les prothèses auditives

Pour expliquer ces résultats, la directrice de la recherche suppose que les améliorations de la santé mentale et de la cognition qui découlent d'une meilleure audition peuvent favoriser une meilleure santé générale, ce qui peut améliorer la durée de vie.

Janet Choi espère que cette étude encouragera davantage de personnes à porter des appareils auditifs, même si elle reconnaît que des facteurs tels que le coût, la stigmatisation et la difficulté à trouver des appareils qui s'adaptent et fonctionnent bien constituent des obstacles à leur port.

D’après les données du Snitem, 436 934 audioprothèses ont trouvé preneur au premier trimestre de 2023, contre 467 000 un an plus tôt. Au total, 51 452 appareils auditifs contours d’oreilles, 31 436 Intra-auriculaires et 354 046 écouteurs déportés ont été écoulés en France l'année dernière.