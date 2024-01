« Aïe ! » : une BD pour comprendre la douleur

L'ESSENTIEL « Aïe ! » est une bande dessinée qui parle de douleur avec humour et bienveillance.

La BD « Aïe ! » a été conçue par le Dr Sichère, rhumatologue et expert en traitement de la douleur et un auteur, dessinateur et scénariste de BD nommé Achdé et illustrateur de Lucky Luke depuis 2002.

Dans « Aïe ! », la douleur est décortiquée et expliquée sous tous ses angles d'une façon amusante mais aussi avec beaucoup de sérieux.

Sortie ce mercredi 10 Janvier 2024, « Aïe ! » est une bande dessinée qui parle de la douleur et ne manquera pas d’éveiller la curiosité de tous (mais sans aucune douleur...).

La douleur est un mal qui peut toucher chacun d’entre nous, et l’époque du « il faut souffrir en silence » est révolue. Maintenant, la douleur est mieux comprise et il existe des solutions pour l’atténuer, voire la faire disparaître. La douleur n’est donc pas une fatalité.

La douleur oui, mais le rire aussi

Les créateurs de la BD ont donc souhaité en parler sur le ton de l’humour, et surtout pas celui de la moquerie.

Le Dr Patrick Sichère est rhumatologue et consultant au centre de la douleur de l’hôpital Lariboisière. Auteur de plusieurs ouvrages, il s’est associé avec Hervé Darmenton, plus connu sous le nom de Achdé, auteur de BD, illustrateur et scénariste (dessinateur notamment de la très connue BD « Lucky Luke »), mais aussi ancien manipulateur radio (la médecine il connait donc aussi).

La douleur sous toutes ses formes

Dès l’introduction, le lecteur est mis dans le bain. « Quel douloureux êtes-vous ? » est la question qui apparaît dès la première page du livre. Plusieurs réponses sont possibles. La balle est dans votre camp : à vous de voir si vous êtes un grand « douillet » ou un costaud qui s’ignore…

Les images et les histoires douloureuses se succèdent. De manière surprenante, on y parle pavot, hallucinogènes, opium…, mais aussi rois-mages, Alice aux pays des merveilles, Jules Verne, Baudelaire... On met enfin des mots et des dessins sur les différents types de douleurs. Chacun s’y retrouve ou pense à une personne de son entourage.

La douleur traitée avec rigueur scientifique mais aussi de façon humoristique

Le voile est ainsi levé sur de nombreuses causes de douleurs, des maladies diverses et variées. Les migraines, par exemple, y sont décortiquées, les dents passées sous loupe, les douleurs neuropathiques, décortiquées, la fibromyalgie, démystifiée. Et même les orteils trouvent chaussures à leur pied. Sans oublier, entre autres, les lombalgies, hémorroïdes et fissures anales ! Et aussi les traitements (anti-douleurs, saignées, neurostimulation transcutanée (TENS), etc...) et mesures d’accompagnement (hypnose, sport…) qui sont soigneusement expliqués.

Et tout ça de façon drôle et bienveillante. Cette légèreté fait même oublier les quelques personnages nus qui apparaissent et pourraient choquer les plus sensibles.

La douleur finement décryptée par une BD

Un excellent travail du Dr Sichère et de Achdé qui ont réussi à faire passer un message sur la souffrance sans aucune douleur, avec tact et délicatesse. Bref, une BD qui fait du bien. Et rappelons-nous d'ailleurs que le rire est un libérateur d’endorphines (substances chimiques produites par le cerveau), ces anti-douleurs naturels et efficaces (en complément bien sûr d’un traitement adapté). Dans ce cas, pourquoi s'en priver !