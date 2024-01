Superbactérie mortelle : un nouvel antibiotique en vient à bout lors d’un premier essai

L'ESSENTIEL Acinetobacter baumannii est une bactérie responsable d'infections potentiellement mortelles.

Aujourd'hui, elle résiste aux traitements antibiotiques.

Des chercheurs ont mis au point un nouveau médicament, capable de tuer cette bactérie.

En 2017, l’Organisation mondiale de la santé listait une série de bactéries, pour lesquelles il était urgent de trouver un antibiotique efficace. Acinetobacter baumannii en faisait partie. Cette bactérie surnommée CRAB, entraîne des infections graves des poumons, des voies urinaires et du sang, qui peuvent être mortelles. Or elle est résistante aux antibiotiques à large spectre appelés carbapénèmes. Dans la revue Nature, une équipe de l’université d’Harvard et du laboratoire suisse Hoffmann-La Roche explique avoir réussi à mettre au point un nouveau traitement antibiotique efficace.

Bactérie résistante : un nouvel antibiotique capable de l’éliminer

"Il s'agit d'une nouvelle approche, à la fois en termes de composé lui-même et de mécanisme par lequel il tue les bactéries", précise Dr. Kenneth Bradley, l’un des auteurs de cette étude. A. baumannii est une bactérie à Gram négatif, ce qui signifie qu'elle est protégée par des membranes internes et externes, ce qui la rend difficile à attaquer. Les scientifiques ont d’abord tenté d’identifier une molécule capable de traverser ces doubles membranes, puis de la modifier afin qu'elle soit capable d’éliminer la bactérie. Il leur a fallu des années pour améliorer cette molécule, afin qu’elle soit suffisamment puissante mais sans danger pour l'humain.

Antibiotique : un essai concluant sur la superbactérie mortelle

Le nouveau médicament mis au point grâce à ces travaux s’appelle la zosurabalpine. Elle empêche le mouvement des grosses molécules dites lipopolysaccharides vers la membrane externe de la bactérie, ce qui maintient la membrane protectrice intacte. "Les molécules s'accumulent alors à l'intérieur de la cellule bactérienne, au point que la cellule devient si toxique qu'elle meurt", expliquent les chercheurs dans un communiqué. Ils ont testé le traitement sur une centaine d’échantillons de CRAB et cela a fonctionné. Dans un essai sur des souris, le médicament a réduit les niveaux de bactéries chez les rongeurs atteints de pneumonie induite par le CRAB et a empêché la mort de souris atteintes de septicémie déclenchée aussi par la bactérie.

Dans un article de CNN, les scientifiques ont précisé que la zosurabalpine était actuellement testée dans des essais cliniques de phase 1, pour évaluer sa sécurité chez l’Homme. Il faudra attendre encore plusieurs années avant que le médicament ne soit utilisé. "Je pense que d'un point de vue académique, il est passionnant de voir émerger un nouveau type de molécule qui tue les bactéries d'une manière différente, se réjouit déjà le Dr César de la Fuente, professeur à l’université de Pennsylvanie, dans l'article du média américain. Nous avons certainement besoin de nouvelles façons de penser la découverte des antibiotiques, et je pense que ceci en est un bon exemple."

Bactérie résistante : une nouvelle façon d’envisager les antibiotiques ?

Il songe notamment au type de médicament créé. Ce nouveau traitement sera efficace uniquement contre ces bactéries spécifiques, contrairement aux antibiotiques à large spectre. Mais ce chercheur estime que cela n’est pas forcément problématique. "Depuis des décennies, nous sommes obsédés par la création ou la découverte d'antibiotiques à large spectre qui tuent tout, complète-t-il. Pourquoi ne pas essayer de proposer des antibiotiques spécifiques et plus précis qui ciblent uniquement l'agent pathogène à l'origine de l'infection et non tous les autres qui sont potentiellement bénéfiques pour nous ?"