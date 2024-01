L'épidémie de grippe s'abat sur tout l’Hexagone

L'ESSENTIEL Le virus de la grippe circule dans presque toutes les régions de France métropolitaine.

Selon Santé Publique France, toutes sont classées en épidémie, sauf la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie.

Toutes les classes d’âges sont concernées, même si les 0 - 14 ans et les plus de 65 ans semblent plus touchés.

Des maux de tête, de la fièvre, des douleurs musculaires et articulaires. De plus en plus de Français ressentent ces symptômes : ils caractérisent la grippe. Selon le dernier bulletin de Santé Publique France, mis à jour ce 4 janvier, les virus grippaux circulent dans presque toutes les régions métropolitaines. "En semaine 52 (soit du 25 au 31 décembre), les indicateurs de la grippe/syndrome grippal étaient en forte augmentation traduisant une intensification de la circulation des virus grippaux dans l’Hexagone", indique le document.

Épidémie : quelles sont les régions concernées par une circulation importante du virus ?

Santé Publique France a établi quatre niveaux d’évaluation pour la circulation des virus : pas d’alerte, pré-épidémie, épidémie et post-épidémie. Le dernier rapport montre que "dix régions au total étaient en épidémie et trois en phase pré-épidémique". Ces trois régions sont la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie. "Dans les DROM, la Guyane et Mayotte étaient en épidémie et la Guadeloupe passait en épidémie cette semaine, poursuit le texte. À La Réunion, les indicateurs sont revenus à leur niveau de base."

Grippe : une augmentation des cas dans toutes les classes d’âge

Le nombre de passages aux urgences pour grippe / syndrome grippal a augmenté de 53 % entre le 25 et 31 décembre, en comparaison à la semaine précédente. D’après les données de Santé Publique France, toutes les classes d’âge sont concernées, même si certaines sont davantage touchées. À propos de ces passages aux urgences, Santé Publique France indique que "cette augmentation concernait toutes les classes d’âges mais plus particulièrement les 5-14 ans (2,0 % vs 0,9 % soit +1,1 point) et les 65 ans et plus (1,7 % vs 0,8 % soit + 0,9 point)". La part des hospitalisations après passage est passée du niveau faible à modéré.

En revanche, les cas graves restent peu nombreux. Depuis la semaine 40, soit la première semaine d’octobre, 94 cas graves de grippe ont été signalés par les services de réanimation. "Parmi les 94 cas de grippe, 67 % avaient plus de 18 ans, précise Santé Publique France. (…) Parmi les 64 cas pour lesquels le statut vaccinal était renseigné, 56 n’étaient pas vaccinés contre la grippe. Sept décès ont été signalés, dont 4 chez les 65 ans ou plus."

Comment se protéger de la grippe ?

Pour éviter la contamination, il est important de respecter quelques gestes de protection : port du masque dans les lieux fermés, lavage régulier des mains, aération du logement. En cas de symptômes, il faut tousser et éternuer dans son coude et utiliser des mouchoirs jetables. "En dehors des mesures d’hygiène la vaccination annuelle contre la grippe reste le moyen le plus efficace de se protéger, rappelle l’Institut Pasteur. Il permet de réduire les formes graves de grippe." La vaccination est particulièrement recommandée aux personnes fragiles : celles de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes atteintes d’obésité morbide, les diabétiques, les personnes immmunodéprimées ou atteintes de pathologies chroniques. "Les modifications génétiques constantes des virus grippaux imposent d’ajuster chaque année la composition du vaccin pour y introduire les souches les plus récentes en circulation", souligne l’Institut. Ainsi, la vaccination doit être renouvelée tous les ans.