Insuffisance rénale : trop de sel dans ses plats augmente les risques

L'ESSENTIEL Ajouter du sel à ses plats est associé à un risque plus élevé d'insuffisance rénale chronique.

Plus l'ajout de sel est fréquent, plus le risque augmente.

Cela peut engendrer un risque supplémentaire de développer d'autres maladies comme l'hypertension artérielle ou l'ostéoporose.

Le sel nuit à vos reins. Selon une étude parue le 28 décembre dans JAMA Network Open, ajouter du sel à ses plats est associé à un risque plus élevé d’insuffisance rénale. Cette maladie rénale chronique correspond à une diminution du fonctionnement des reins. Ces derniers ne parviennent plus à filtrer correctement le sang. "Bien que de nombreuses études aient étudié l'association entre l'apport alimentaire en sodium et le risque d’insuffisance rénale chronique, la plupart d'entre elles n'ont inclus que des participants ayant déjà reçu un diagnostic d'hypertension, de diabète ou d'autres maladies chroniques alors que peu d'études ont étudié l'association entre l'apport en sodium et le risque d’insuffisance rénale chronique dans la population générale", précisent les auteurs en préambule de leur étude.

Insuffisance rénale chronique : plus l’ajout de sel est important, plus le risque augmente

Pour combler ce manque de données, les chercheurs ont utilisé une cohorte de plus de 465.000 personnes n'ayant pas de maladie rénale. Leur état de santé a été suivi entre 2006 et 2023. Elles ont renseigné elles-mêmes leurs habitudes en matière de consommation de sel.

"Après ajustement pour tenir compte des covariables, une fréquence plus élevée d’ajout de sel aux aliments était significativement associée à un risque plus élevé d’insuffisance rénale chronique", notent les scientifiques. Le risque était présent pour les personnes ayant déclaré ajouter du sel de temps en temps à leurs plats, à celles le faisant souvent et à celles le faisant systématiquement. Mais plus l’ajout de sel est fréquent, plus le risque est important. Par exemple, par rapport aux individus qui n'en ont jamais consommé, les participants qui déclaraient mettre "parfois" du sel dans leurs plats avaient 4 % de risque en plus de souffrir de maladie rénale. Ce chiffre était de 7 % pour les personnes en ajoutant souvent et de 11 % pour celles qui salaient tout le temps.

Réduction du sel : une stratégie pour lutter contre l’insuffisance rénale

Pour les auteurs, ces résultats sont la preuve que la "réduction de l'ajout de sel aux aliments" peut devenir une "stratégie d'intervention potentielle pour la prévention de l’insuffisance rénale chronique".

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, presque toutes les populations consomment trop de sel. "L’apport moyen des adultes dans le monde est de 4.310 mg de sodium par jour (équivalent à 10,78 g de sel par jour), précise-t-elle. C’est plus du double de la recommandation de l’Organisation mondiale de la Santé qui est de moins de 2.000 mg de sodium par jour pour les adultes (équivalent à < 5 g de sel/jour)." Au-delà du risque de problèmes rénaux, une alimentation trop riche en sel augmente le risque d’hypertension artérielle, de maladie cardio-vasculaire, de cancer gastrique, d’obésité et d’ostéoporose. D’après l’OMS, près de 1,89 million de décès chaque année seraient liés à une consommation excessive de sel.