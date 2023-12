Trottinettes électriques : 1 utilisateur sur 4 admet rouler sous influence de drogues ou d'alcool

L'ESSENTIEL 9 % des utilisateurs de trottinettes électriques ont avoué avoir conduit après avoir consommé des substances psychoactives.

7 % ont observé des conducteurs circulant illégalement sur des voies piétonnes.

51,9 % ont utilisé une trottinette électrique avec un autre passager.

Depuis quelques années, les trottinettes électriques ont envahi les grandes villes. "Bien que des documents aient été publiés sur les perceptions, les comportements à risque et les attitudes à l'égard de ce petit véhicule, les recherches menées au Royaume-Uni se sont concentrées sur l'analyse des traumatismes", ont indiqué des scientifiques de l’université de Birmingham (Angleterre). Dans une nouvelle étude, ils ont décidé d'identifier les causes communes afin de tirer des conclusions sur les facteurs affectant les admissions hospitalières pour des blessures à la suite des accidents de la route impliquant des trottinettes électriques.

Drogues, alcool : 9 % des jeunes utilisent des trottinettes électriques après en avoir consommé

Dans le cadre de leurs travaux, les chercheurs ont passé en revue 13 cohortes pertinentes en utilisant des critères de sélection stricts parmi plus de 443 recherches qui mentionnent les trottinettes électriques. De nombreuses données se sont concentrées sur les problèmes de sécurité, tandis que d'autres ont observé les comportements à risque, le point de vue des non-conducteurs et les infrastructures. En parallèle, l’équipe a envoyé un questionnaire sur la sécurité d'utilisation des trottinettes électriques dans les Midlands de l'Ouest, un comté d'Angleterre, à des usagers de la route. Au total, 299 réponses, provenant principalement de jeunes âgés de 18 à 25 ans, ont été reçues.

Selon les résultats, parus dans la revue Frontiers in Public Health, les comportements à risque mentionnés dans 10 études comprenaient l'utilisation d'un téléphone portable pendant la conduite, le fait de ne pas porter un casque, la conduite d'une trottinette électrique sous l'influence de l'alcool et/ou de drogues. Parmi les conducteurs de trottinettes électriques interrogés, 9 % ont avoué avoir conduit après avoir consommé des substances psychoactives. D’après les données, 7 % ont observé des utilisateurs circulant illégalement sur des voies piétonnes, alors que seulement la moitié des utilisateurs déclarés ont admis avoir emprunté des trottoirs. Autre constat : 51,9 % des participants ont utilisé une trottinette électrique avec un autre passager.

"Des infrastructures bien entretenues pourraient améliorer la sécurité des conducteurs"

La majorité des répondants, se déplaçant principalement en voiture, ont déclaré qu'ils estimaient que les trottinettes électriques n'étaient pas sans danger. Ces derniers ont souligné la nécessité d'améliorer les infrastructures. "Des infrastructures bien entretenues pourraient améliorer la sécurité des conducteurs des trottinettes électriques et des piétons vulnérables, tandis que l'éducation et l'application de règles claires pourraient réduire les comportements à risque. (…). Nous recommandons que les données hospitalières et les études futures fassent la distinction entre les trottinettes électriques privés et ceux de location pour que des conclusions solides puissent être tirées", ont conclu les auteurs.