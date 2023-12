Une nouvelle substance antibiotique provenant du nez a été découverte

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont réussi à extraire et à isoler le principe actif de l’épifadine.

L’épifadine est une molécule produite par les bactéries présentes dans le microbiote du nez.

Cette molécule aurait des effets antibiotiques contre le staphylocoque doré.

"Épifadine", c’est le nom de la molécule aux effets antibiotiques que des chercheurs ont réussi à extraire et à isoler du microbiote nasal. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Nature Microbiology. Cette molécule est présente dans le nez et produite par la bactérie Staphylococcus epidermidis. Le rôle d’épifadine est de lutter contre les bactéries présentes dans les voies nasales, mais elle peut aussi agir contre celles venant d’ailleurs.

Staphylocoque doré : l ’épifadine détruit les bactéries

Durant leurs expériences, les scientifiques ont donc voulu vérifier si cette molécule pouvait être efficace contre d’autres bactéries. Pour cela, ils l’ont extraite et isolée du microbiote nasal. Ensuite, ils ont testé son efficacité sur la bactérie Staphyloccocus aureus ou staphylocoque doré, qui est de plus en plus résistante aux traitements antibiotiques. Résultats : l’épifadine détruisait les bactéries du staphylocoque doré.

Développer un nouveau traitement grâce à la molécule provenant du nez

"Le développement de nouveaux antibiotiques stagne depuis des décennies, indique Andreas Peschel, l’une des autrices, dans un communiqué. Mais nous en avons plus que jamais besoin, car ces dernières années, nous avons enregistré une augmentation rapide du nombre de microbes multirésistants dans le monde. Il est difficile de contrôler ces infections et nos antibiotiques de réserve n’ont plus un effet aussi puissant. Nous avons un besoin urgent de nouvelles substances actives et de nouvelles méthodes de traitement.”

Seul problème : l’épifadine n’est active que quelques heures et est très difficile à manipuler. Avant que cette molécule ne soit utilisée, il faudra donc que les scientifiques fassent d’autres recherches afin de confirmer son efficacité. À terme, si les essais cliniques sont probants, l’épifadine pourrait donc devenir un nouveau traitement antibiotique contre le staphylocoque doré.

En 2015, il y a eu 125.000 infections causées par des bactéries multirésistantes selon Santé Publique France. Ce phénomène, appelé "antibiorésistance", peut être défini comme l’inefficacité du traitement antibiotique sur l’infection bactérienne qu’il est censé cibler.