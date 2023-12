L'électroporation, une révolution dans le traitement de la fibrillation atriale

L'ESSENTIEL La fibrillation atriale, trouble du rythme cardiaque, touche plus d'un million de personnes en France.

Elle peut être traitée par ablation en tuant les cellules cardiaques malades.

L'électroporation est une nouvelle technique d'ablation de la FA qui limite les effets indésirables.

"C’est une vraie révolution thérapeutique dans le traitement de la fibrillation atriale !". La prise en charge par le nouveau procédé d’électroporation de cette maladie qui est un trouble du rythme cardiaque est en effet un enjeu de taille puisqu’un million de personnes en France seraient atteintes et que la fibrillation atriale, parfois asymptomatique, est probablement sous-diagnostiquée alors qu’elle représente une réelle menace sur la santé et la vie des patients.

Ce trouble du rythme cardiaque aboutit en effet à une mauvaise expulsion du sang depuis l’oreillette gauche pouvant provoquer la formation de caillots sanguins débouchant sur un AVC. Sans atteindre toujours ce degré de gravité, la fibrillation atriale est une maladie qui se traduit par une dégradation de la qualité de vie, avec des symptômes tels l’essoufflement, de la fatigue et des malaises.

L'électroporation, une nouvelle technique d'ablation de la FA

L’électroporation consiste à appliquer des impulsions électriques sur les cellules du muscle cardiaque -celles dont la dégradation provoque la fibrillation atriale et le dysfonctionnement du rythme cardiaque- et à les désactiver en rendant leur membrane perméable. "C’est une procédure plus rapide, plus simple et plus sûre que les autres méthodes permettant de traiter la fibrillation atriale par ce que l’on appelle l’ablation qui est en fait un mauvais terme parce qu’on n’enlève rien mais que l’on tue les cellules responsables de l’arythmie", précise le Pr Pierre Jais, cardiologue au centre hospitalier de Bordeaux.

Cette méthode consiste à utiliser du courant électrique pour provoquer des micro-chocs à une cadence très répétée, ce qui permet de tuer les cellules cardiaques malades. "C’est une technique qui évite de léser les cellules qui sont autour, et notamment celles de l’œsophage, la possibilité d'une fistule entre l’oreillette et cet organe, liée aux autres techniques d’ablation présente un risque qui peut être mortel", souligne Pierre Jais.

Les inconvénients des autres techniques d'ablation de la FA

Utilisée depuis quelques années, l’électroporation est amenée à remplacer progressivement les autres techniques d’ablation utilisées pour traiter la fibrillation atriale depuis une vingtaine d’années. "Jusque-là, on utilisait des radiofréquences ou des méthodes de cryothérapie -destruction des cellules par le froid- qui présentent certains inconvénients", explique le Pr Pierre Jais. Et parmi ceux-ci, la mauvaise cicatrisation de lésions veineuses, un risque de récidive et surtout de fistule entre l’oreillette et l’œsophage.

L’électroporation, comme les autres techniques d’ablation, est réalisée de manière invasive par cathéter en passant par les vaisseaux sanguins depuis le pli de l’aine et jusqu’au cœur. Elle doit intervenir soit après l’établissement du diagnostic de fibrillation atriale qui se fait par un électrocardiogramme, soit après l’échec d’un traitement médicamenteux de la maladie à base d’anti-coagulants et d’anti-arythmiques.