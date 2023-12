Les ados avec un IMC trop élevé risquent de souffrir d'une maladie rénale chronique précoce

L'ESSENTIEL L’indice de masse corporelle (IMC) est un outil qui permet de diagnostiquer le surpoids ainsi que l’obésité.

Une corrélation entre un IMC élevé en fin d’adolescence et le risque de développer une maladie rénale chronique avant l’âge de 30 ans a été observée par des chercheurs israéliens.

Dans cette cohorte, environ 1.963 participants ont développé une maladie rénale chronique précoce.

Plusieurs facteurs de risque peuvent favoriser l’apparition d’une maladie rénale chronique. C’est notamment le cas du tabagisme, de l’inactivité physique, de la sédentarité, de l’âge ou encore des antécédents familiaux.

Un lien entre un IMC trop élevé et le risque précoce de maladie rénale chronique

Une récente étude a observé une association entre un indice de masse corporelle (IMC) élevé entre 16 et 20 ans et la survenue d’une maladie rénale chronique au début de l’âge adulte. Ces travaux ont été publiés dans la revue JAMA Pediatrics.

L’IMC permet d’évaluer rapidement la corpulence grâce au poids et à la taille de la personne. Le surpoids et l’obésité sont notamment diagnostiqués par le calcul de l’IMC. On considère qu':

entre 25,0 et 29,9 kg/m², il existe un surpoids ; entre 30,0 et 34,9 kg/m², il s’agit d’obésité modérée ;

entre 35,0 et 39,9 kg/m², il s’agit d’une obésité sévère ; plus de 40 kg/m², on parle d’obésité massive.

Près de 593.660 individus ont été inclus dans cette nouvelle recherche. Les chercheurs du Sheba Medical Center à Ramat Gan (Israël) ont analysé les données de dépistage provenant d’évaluations médicales obligatoires des adolescents israéliens et les données d’un registre de la maladie rénale chronique du système national de soins de santé.

Lors de l’étude, le diagnostic de la maladie rénale chronique reposait sur un rapport albumine/créatinine urinaire de 30 mg/g ou plus dans les 6 mois suivants un test de créatinine sérique, qui montrait un débit de filtration glomérulaire estimé de 60 ml/min/1,73 m2 ou plus. La présence de protéines, principalement d’albumine, dans les urines est un signe d’atteinte rénale.

"Ces résultats soulignent l'importance de réduire les taux d'obésité chez les adolescents"

Après un suivi moyen de 13,4 ans, environ 1.963 adolescents ont développé une maladie rénale chronique précoce, soit 0,3 % des participants à la cohorte. D’après les résultats, les risques de maladie rénale chronique avant 45 ans étaient significativement plus importants au sein des groupes à IMC élevé par rapport aux groupes témoins à IMC normal.

Un IMC élevé à la fin de l'adolescence a également été associé à une maladie rénale chronique précoce chez le jeune adulte, qui peut survenir avant l'âge de 30 ans. Les chercheurs ont toutefois noté que ce risque était également présent chez les personnes apparemment en bonne santé avec un IMC normal. "Ces résultats soulignent l'importance de réduire les taux d'obésité chez les adolescents et de gérer les facteurs de risque de maladie rénale chez les adolescents présentant un IMC élevé", peut-on lire dans l’étude.

Néanmoins, cette étude présente des limites. En effet, les scientifiques ne disposaient pas de données concernant le stress, l’alimentation et l’activité, qui peuvent être des facteurs influant le développement de maladie rénale chronique.