L’aspirine pourrait être bénéfique pour traiter le cancer

L'ESSENTIEL L’étude révèle qu’une prise quotidienne d’une faible dose d’aspirine était associée à une réduction de 20% du nombre de décès dus au cancer.

Selon les chercheurs, plus tôt on prend de l’aspirine après un diagnostic de cancer, "plus le bénéfice du médicament est grand".

Ce n’est pas la première étude qui associe l’aspirine à un moindre risque de succomber à un cancer.

Antalgique, anti-inflammatoire, antipyrétique... et anti-métastases ? Bon marché et disponible dans toutes les officines, l’acide acétylsalicylique, plus connu sous le nom d'aspirine, pourrait bien avoir des vertus insoupçonnées pour aider les traitements contre le cancer, selon une récente méta-analyse réalisée par des chercheurs du Welsh Aspirin Group de l’Université de Cardiff (Royaume-Uni).

L’aspirine cible des mécanismes biologiques clés du cancer

Pour parvenir à ces conclusions, publiées dans le British Journal of Cancer, l’équipe scientifique s’est appuyée sur les résultats de 118 études d'observation basées sur un total d’environ 1 million de patients atteints d’un large éventail de cancers. Elle a constaté que la prise quotidienne d’une faible dose d’aspirine (entre 75 et 81 mg/jour) était associée à une réduction de 20 % du nombre de décès dus à la maladie. Des études antérieures, ici et là, avaient plus ou moins abouti à des conclusions similaires.

"L'aspirine s'est révélée pour la première fois en 1968 bénéfique dans le traitement du cancer, car elle cible un certain nombre de mécanismes biologiques clés du cancer", explique le professeur Peter Elwood dans un communiqué. Avec cette étude, "il a été démontré que l'utilisation d'aspirine à faible dose dans le traitement du cancer conduit à une réduction probable de la propagation du cancer métastatique et à la réduction des complications vasculaires liées aux caillots sanguins".

A noter que, selon le chercheur, plus tôt on prend de l’aspirine après un diagnostic de cancer, "plus le bénéfice du médicament est grand".

L’aspirine comme traitement complémentaire contre le cancer

"Nous pensons que l'utilisation de l'aspirine comme traitement supplémentaire du cancer est pleinement justifiée, abonde Peter Elwood. Comme l'aspirine est peu coûteuse et facilement disponible dans presque tous les pays, sa promotion pourrait avoir des avantages pour tous les patients soupçonnés d'avoir un cancer."

Ce n'est pas la première fois que le professeur Elwood constate l'intérêt de l'aspirine pour traiter de graves maladies. En 1974, il avait déjà contribué à la recherche montrant que la prise d'un comprimé d'aspirine par jour réduisait d'environ 24% les décès dus aux maladies cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux.