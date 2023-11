Sclérose en plaques : une thérapie à base de cellules souches donne des résultats prometteurs

L'ESSENTIEL Une thérapie à base de cellules souches a permis de stopper l’évolution de la sclérose en plaques (ou SEP).

Elle a été testée sur 15 patients atteints de sclérose en plaques.

La sclérose en plaques est une maladie auto-immune qui affecte le système nerveux central.

Une thérapie à base de cellules souches pour traiter la sclérose en plaques (SEP) a donné des résultats prometteurs lors d'un essai clinique.

Un traitement contre la sclérose en plaques bien toléré

L'essai a inclus 15 patients atteints de sclérose en plaques secondaire - la phase progressive de la maladie - âgés de 38 à 57 ans, qui présentaient tous des niveaux élevés d'invalidité.

Des cellules souches neurales ont été injectées directement dans le cerveau des malades et, au cours des 12 mois suivants, ces derniers ont fait l'objet d'une observation minutieuse afin de déceler tout effet secondaire et tout changement dans leurs symptômes. Ils ont également dû prendre des médicaments pour supprimer leur système immunitaire pendant la moitié de la période de suivi.

L'année suivante a révélé que le traitement était sûr et bien toléré : il n'y a pas eu de décès ni d'effets indésirables graves, et lorsque des effets secondaires se sont produits, ils étaient soit temporaires, soit réversibles. Le principal résultat de cette expérience est qu'aucun des patients n'a présenté une augmentation de son handicap ou une aggravation de ses symptômes.

Traitement contre la sclérose en plaques : le métabolisme du cerveau impacté

L'équipe a également surveillé les changements dans le métabolisme du cerveau - c'est-à-dire la façon dont il produit de l'énergie - au cours des 12 mois, car des recherches antérieures avaient montré que sa modification pouvait reprogrammer les cellules immunitaires qui attaquent le système nerveux central dans le cas de la SEP. Ils ont trouvé des signes indiquant que la thérapie par cellules souches avait affecté le métabolisme et pouvait donc avoir un effet anti-inflammatoire. Plus la dose de cellules souches était élevée, plus les niveaux d'acides gras, qui sont des molécules clés dans le métabolisme du cerveau, augmentaient.

La question de savoir si ce résultat est uniquement dû aux cellules souches neurales doit être confirmée par d'autres essais, mais les chercheurs estiment que oui.

"Je suis prudent mais très enthousiaste quant à nos résultats, qui constituent une étape vers le développement d'une thérapie cellulaire pour le traitement de la sclérose en plaques", a déclaré Stefano Pluchino, qui a codirigé l'étude, dans un communiqué de presse. "Nous reconnaissons toutefois que notre étude a des limites. Il s'agissait d'une petite recherche et il est possible que les médicaments immunosuppresseurs aient eu des effets confondants", conclut-il.

Quels sont les traitements actuels de la sclérose en plaques ?

La sclérose en plaques est une maladie auto-immune qui affecte le système nerveux central. Une dysfonction du système immunitaire y entraine des lésions qui provoquent des perturbations motrices, sensitives, cognitives, visuelles ou encore sphinctériennes (le plus souvent urinaires et intestinales). A plus ou moins long terme, ces troubles peuvent progresser vers un handicap irréversible.

"Si les traitements actuels permettent de réduire les poussées et améliorent la qualité de vie des patients, ils ont le plus souvent une efficacité insuffisante pour empêcher la progression du handicap à moyen terme", indique l’Inserm.