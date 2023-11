Plusieurs institutions se mobilisent pour s’opposer à la suppression de l’AME

L'ESSENTIEL L'aide médicale de l'État (AME) est un dispositif permettant aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins.

France Assos Santé, SOS médecin et l'Académie nationale de médecine s'opposent à sa suppression.

Dans le cadre de l’examen du projet de loi relative à l’immigration, les sénateurs de droite et du centre ont voté mercredi 8 novembre 2023 un amendement pour supprimer l’AME et créer à la place une aide médicale d’urgence beaucoup plus restrictive.

Alors que la loi sur l'immigration est en débat à l'Assemblée nationale, plusieurs institutions se mobilisent pour s’opposer à la suppression de l’aide médicale d'Etat (AME).

SOS MÉDECINS demande "le maintien de l'aide médicale d'Etat (AME)"

"Depuis la création de SOS MÉDECINS en 1966, ses médecins ont toujours soigné les patients en fonction de leurs besoins et sans discrimination, et ce 7 jours sur 7 et 24h/24. Ils continueront à le faire demain", écrit ainsi SOS médecin dans un communiqué de presse. "Les médecins SOS ne sauraient se transformer en agents d’une politique de tri entre les patients relevant de l’aide médicale urgente (AMU) ou non. SOS MÉDECINS refuse l’instrumentalisation de la médecine dans le cadre d’une politique migratoire et demande le maintien de l'aide médicale d'Etat (AME)", écrivent également les militants.



Le Dr Jean-Christophe Masseron, président de SOS MÉDECINS FRANCE, insiste : "Nous n’avons pas l’intention de sélectionner les patients en fonction de leur situation. Jamais. Qu’on ne compte pas sur nous pour cela."

AME : France Assos Santé et l'Académie nationale de médecine contre sa suppression

"Alors même que toutes les études scientifiques concluent que l’aide médicale d’Etat (AME) ne constitue ni un appel d’air à l’immigration, ni un enjeu économique ; que 3 000 professionnels de santé se sont exprimés pour demander le maintien de l’AME ; que les associations d’usagers de la santé et les associations humanitaires démontrent que supprimer l’AME serait un danger pour la Santé Publique ; le Sénat persiste et signe, contre toute raison, à supprimer l’AME, au nom d’une idéologie conservatrice rétrograde", déplore de son côté France Assos Santé.



L'Académie nationale de médecine a également estimé en 2021 que restreindre l'accès à l'AME n'était souhaitable en France, mais qu'il fallait au contraire le simplifier par l'unification des dispositifs de couverture sociale, "garantissant ainsi l'accès aux soins pour toute personne résidant sur le territoire national".

Qu'est-ce que l’aide médicale d’Etat (AME) ?

L'aide médicale de l'État (AME) est un dispositif permettant aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Elle est attribuée sous conditions de résidence et de ressources. Pour la demander, un dossier est à remplir. Une fois attribuée, l'aide médicale de l'État est accordée pour 1 an et le renouvellement doit être demandé chaque année.



La suppression de l’AME est une demande récurrente de la droite, qui voit dans le dispositif "un appel d’air migratoire". Dans le cadre de l’examen du projet de loi relative à l’immigration, les sénateurs de droite et du centre ont voté ainsi mercredi 8 novembre 2023 un amendement pour supprimer l’AME et créer à la place une aide médicale d’urgence beaucoup plus restrictive.



Au 30 septembre 2022, il y avait précisément 403.144 étrangers en situation irrégulière bénéficiaires de l'AME.