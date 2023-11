Démangeaisons : une bactérie de la peau serait en cause, selon Harvard

L'ESSENTIEL Une équipe de Harvard a montré pour la première fois qu'une bactérie cutanée peut provoquer des démangeaisons en activant les cellules nerveuses de la peau.

La bactérie cutanée responsable est Staphylococcus aureus.

La découverte pourrait aboutir à de nouveaux médicaments pour traiter les démangeaisons qui surviennent lors d’affections cutanées inflammatoires comme l’eczéma et la dermatite.

Si votre peau vous gratte, cela pourrait être la faute de Staphylococcus aureus. Les scientifiques de la Harvard Medical School ont montré pour la première fois que cette bactérie cutanée commune peut causer des démangeaisons en agissant directement sur les cellules nerveuses.

Leurs résultats ont été rapportés le 22 novembre dans la revue Cell.

Démangeaison : la bactérie Staphylococcus aureus joue un rôle

Jusqu'à présent, il était considéré que les démangeaisons associées à des affections cutanées telles que l'eczéma et la dermatite atopique étaient une conséquence de l'inflammation de la peau. Les expériences, réalisées sur des souris et des cellules humaines par l'équipe de Havard, mettent en lumière un autre mécanisme derrière cette sensation désagréable. Elles montrent que la bactérie S. aureus peut provoquer à elle seule des démangeaisons en entraînant une réaction en chaîne moléculaire qui donne l'envie de se gratter.

Lors de leurs tests, les chercheurs ont étudié plus précisément 10 enzymes, libérés par la bactérie S. aureus lorsqu'elle est au contact de la peau. Ils ont ainsi découvert que celui baptisé protéase V8 était responsable des démangeaisons. De plus, les échantillons de peau de patients atteints de dermatite atopique, présentaient également des niveaux plus élevés de cet enzyme. Les analyses ont révélé que la protéase V8 active une protéine appelée PAR1, présente dans les fibres nerveuses de la peau, qui envoie des signaux vers le cerveau et déclenche les démangeaisons.

"Les démangeaisons peuvent être très débilitantes chez les patients qui souffrent d’affections cutanées chroniques. Beaucoup de ces patients portent sur leur peau le microbe même dont nous avons montré pour la première fois qu'il peut provoquer des démangeaisons", explique Liwen Deng, première auteure de l'étude et chercheuse postdoctorale dans un communiqué.

Démangeaison de la peau : vers un nouveau traitement

Parce que la protéine PAR1 est impliquée dans la coagulation du sang, les chercheurs ont voulu voir si un médicament anticoagulant, connu pour bloquer cette protéine et prévenir les caillots sanguins, pouvait stopper les démangeaisons. Les résultats des tests ont été concluants, montrant que le traitement soulageait les symptômes et minimiserait donc les lésions cutanées.

Pour l'équipe, leurs travaux sont susceptibles d'aider à la conception de nouveaux médicaments oraux et de crèmes topiques pour traiter les démangeaisons persistantes qui surviennent avec diverses affections liées à un déséquilibre du microbiome cutané, comme la dermatite atopique, le prurigo nodularis et le psoriasis. Des travaux supplémentaires devront aussi être menés pour déterminer si d'autres microbes que S. aureus peuvent déclencher des démangeaisons.