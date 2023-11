Mauvais cholestérol : une thérapie génique se révèle prometteuse

L'ESSENTIEL Lors des sessions scientifiques 2023 de l'American Heart Association, un traitement prometteur contre les taux élevés de mauvais cholestérol liés à une forme héréditaire d'hypercholestérolémie, a été présenté.

Il repose sur une seule perfusion de thérapie génique.

Appelé VERVE-101, il pourrait être une solution pour les patients chez qui les traitements médicamenteux ne sont pas efficaces.

Une seule perfusion afin d'éviter une prise de médicament quotidienne. Voila ce que pourrait proposer un soin de thérapie génique, appelé VERVE-101 aux personnes souffrant de cholestérol héréditaire.

Une nouvelle étude sur ce traitement basé sur le CRISPR-Cas9 - outil moléculaire qui permet d'invalider un gène ou de le corriger - montre en effet qu'il réduit le taux de cholestérol LDL chez les personnes atteintes d'hypercholestérolémie familiale hétérozygote. Elle a été présentée lors des sessions scientifiques 2023 de l'American Heart Association qui se sont tenues du 11 au 13 novembre.

Cholestérol héréditaire : la thérapie génique fait baisser les taux

La perfusion de thérapie génique VERVE-101 cherche à désactiver définitivement le gène PCSK9 dans le foie. Ce dernier joue un rôle essentiel dans le contrôle du mauvais cholestérol par sa régulation du récepteur LDL. Le traitement qui avait déjà fait ses preuves sur les animaux lors d'une étude publiée dans la revue Circulation en début d'année, se révèle aussi prometteur chez l'Homme.

Les travaux en cours portent sur 7 hommes et 2 femmes. Chaque participant a reçu un diagnostic d'hypercholestérolémie familiale hétérozygote et son taux de mauvais cholestérol est extrêmement élevé (mesure moyenne de 201 mg/dL) malgré la prise de médicaments. De plus, la majorité d'entre eux souffraient d'une maladie coronarienne sévère préexistante et avaient déjà subi une crise cardiaque, un pontage coronarien ou une endoprothèse (opération qui permet un meilleur flux sanguin vers le muscle cardiaque). Ils ont chacun eu une seule perfusion intraveineuse de VERVE-101, allant de 0,1 mg/kg à 0,6 mg/kg.



Les résultats montrent que le mauvais cholestérol a été réduit de 39 % et 48 % chez les deux participants ayant eu des doses de 0,45 mg/kg et de 55 % chez le seul patient ayant reçu 0,6 mg/kg. Les taux sanguins de protéines PCSK9 ont également baissé de 47 %, 59 % et 84 % chez ces trois malades. Par ailleurs, le volontaire avec la dose la plus importante affichait toujours une réduction du mauvais cholestérol à six mois.



Autre élément encourageant : "À ce jour, la plupart des événements indésirables survenus dans l'étude étaient légers et sans rapport avec le traitement", précisent les chercheurs dans leur communiqué.

Thérapie génique : une seule perfusion pour faire baisser le cholestérol



Si ces premiers résultats sur l'Homme sont confirmés par la suite, ils pourraient ouvrir la voie à des traitements plus efficaces et simples pour les patients.



"Au lieu de pilules quotidiennes ou d'injections étalées sur des décennies pour réduire le mauvais cholestérol, cette étude révèle le potentiel d'une nouvelle option de traitement : une thérapie à prise unique qui peut conduire à une réduction profonde du cholestérol LDL pendant des décennies", a assuré l'auteur principal de l'étude Dr Andrew M. Bellinger, directeur scientifique chez Verve Therapeutics à Boston. Cette percée dans le traitement génique du cholestérol élevé offre de l'espoir aux millions de personnes atteintes d'hypercholestérolémie familiale et à haut risque de maladies cardiovasculaires.