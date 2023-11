Comment éviter de prendre du poids quand on arrête de fumer ?

L'ESSENTIEL La prise de poids lors de l’arrêt du tabac n’est pas systématique.

Il est conseillé de faire attention à son alimentation pour limiter la prise de poids.

Faire du sport est aussi important pour brûler des calories et gérer son stress.

Certains ont profité du mois sans tabac pour arrêter de fumer. Une décision souvent difficile à prendre, pour plusieurs raisons : manque, peur du stress engendré, de ne pas y arriver, mais aussi de la prise de poids. Pourtant, avec une bonne alimentation, il est tout à fait possible de limiter la prise de poids.

La prise de poids liée à l’arrêt du tabac

“La nicotine agit sur les hormones liées au sentiment de satiété, explique Anne-Laure Laratte, diététicienne nutritionniste spécialisée en addictologie, au HuffPost. C’est ce dont on parle quand on dit que les cigarettes ont un effet “coupe-faim”. Lorsqu’un gros fumeur arrête du jour au lendemain, cet effet s’évanouit mais il faut entre trois et quatre semaines pour que les hormones de la satiété reprennent leur rôle, et que le corps puisse à nouveau réguler la faim et son absence. Pendant quelques semaines après un arrêt, on peut donc avoir du mal à savoir quand s’arrêter de manger, par exemple.”

Autre problème : la compensation. En effet, quand une personne arrête de fumer, elle est souvent tentée de compenser par la nourriture comme, par exemple, remplacer la pause cigarette par une collation. Si ce grignotage est trop important et fréquent, il favorise une prise de poids.

Arrêt du tabac : soigner son alimentation et faire du sport

Ainsi, il est conseillé, en même temps que l’arrêt de la cigarette, de faire attention à son alimentation et de limiter les aliments gras et sucrés. Remplacez-les par des plats à base de légumes et des collations saines comme des fruits secs. Mais attention à ne pas trop en manger car ces derniers restent caloriques : près de 500 kcal pour 100 grammes d’un mélange de fruits secs et de raisins.

“Aucun aliment n’est interdit, c’est important de le souligner, indique Anne-Laure Laratte. Certaines personnes se disent “je prends du poids, il faut que j’arrête de manger des féculents” mais ce n’est jamais le bon réflexe. Les féculents sont une source d’énergie et quand on s’en prive, on peut finir par se “venger” sur le sucré. Je recommande de se concentrer sur une assiette équilibrée : avoir des bonnes protéines, des céréales - si possible complètes -, des légumes. C’est en mangeant au mieux qu’on évite les fringales, surtout si elles sont liées à la perte du sentiment de satiété.”

Prenez le temps de manger aussi, lentement, car le sentiment de satiété arrive généralement 15 à 20 minutes après le repas. Ainsi, plus vous mangez vite, plus vous avez tendance à manger en grandes quantités.

Dernier conseil pour éviter la prise de poids lors d’un sevrage tabacologique : faites du sport - ou de l’activité physique - tous les jours, pour brûler des calories et gérer le stress provoqué par le sevrage.

“Dire qu’arrêter de fumer fait prendre 20 kilos, c’est complètement faux, assure Anne-Laure Laratte. Les prises de poids lors de l’arrêt de la cigarette ne sont pas systématiques. Elles ont majoritairement lieu dans les premières semaines d’arrêt, et représentent en moyenne 5 kilos supplémentaires pour les personnes concernées.”