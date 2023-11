Protoxyde d’azote : attention aux graves effets sur la santé !

L'ESSENTIEL Thromboses veineuses, embolies pulmonaires, hallucinations, troubles érectiles... La consommation de protoxyde d’azote est très mauvaise pour la santé.

Pourtant, de plus en plus de Français consomment du protoxyde d’azote.

Les Agences régionales de santé (ARS) Hauts-de-France et Île-de-France ont lancé le 9 novembre une campagne de communication conjointe pour sensibiliser aux risques liés à la consommation de protoxyde d’azote.

Les Agences régionales de santé (ARS) des Hauts-de-France et d'Île-de-France ont lancé le 9 novembre une campagne de communication conjointe pour sensibiliser aux risques liés à la consommation de protoxyde d’azote, un phénomène qui s’est amplifié ces dernières années dans notre pays.

Protoxyde d’azote : une consommation de plus en plus importante

"Une augmentation significative de l’usage détourné du protoxyde d’azote (dit « gaz hilarant ») est constatée depuis plusieurs années dans nos deux régions, en particulier chez les adolescents et les jeunes adultes, en raison de son effet euphorisant", écrivent les deux ARS dans un communiqué de presse commun. "Cette hausse de la consommation s’est révélée à partir de 2017, d’une part avec la présence de plus en plus massive de cartouches métalliques ou bombonnes (qui contiennent ce gaz) sur la voie publique, d’autre part dans les services d’urgence des grandes villes avec la prise en charge de jeunes découlant de cette tendance", ajoutent-elles. "La multiplication des évocations sur les réseaux sociaux sont aussi les signes d’une consommation croissante", estiment-elles également.

Santé publique France a ainsi publié pour la première fois cet automne une estimation du niveau de consommation de protoxyde d’azote au sein de l’Hexagone. Selon cette enquête, 13,7% des jeunes de 18 à 24 ans ont déjà consommé du protoxyde d’azote au moins une fois dans leur vie.

Protoxyde d’azote : à qui s’adresse la campagne de prévention ?

La nouvelle campagne s’adresse en particulier aux 15-25 ans, avec trois objectifs principaux :

- améliorer le niveau d’information des jeunes et de leur entourage sur le protoxyde d’azote et les conséquences de sa consommation ;

- atténuer la "désirabilité sociale" de l’usage de cette substance ;

- faciliter le relai vers les professionnels pour parler de la consommation du produit et/ou pour engager un accompagnement voire une prise en charge.

Le protoxyde d’azote (N²O) est un gaz incolore, d’odeur et de saveur légèrement sucrées. Il est utilisé dans le champ médical (mélangé à de l’oxygène pour son action anesthésiante/analgésiante), ou bien encore dans le domaine culinaire pour les siphons à chantilly.

Protoxyde d’azote : quels effets sur la santé ?

Le protoxyde d’azote est également utilisé de façon détournée en raison de son effet euphorisant lorsqu’il est aspiré. Il devient alors une substance addictive pouvant engendrer des problèmes plus ou moins graves pour la santé, que la consommation soit occasionnelle ou fréquente.

Le protoxyde d’azote peut ainsi provoquer :

- Des signes neurologiques : troubles de la sensibilité type fourmillements ou sensations de brûlures au toucher, perte de sensibilité, troubles de la marche, problèmes cognitifs (troubles de la mémoire, du langage, de l’attention, de la perception du monde extérieur), maux de tête, malaises, vertiges, troubles de l’équilibre, troubles érectiles.

- Des signes cardio-vasculaires : thromboses veineuses, embolies pulmonaires, AVC, douleurs thoraciques, troubles du rythme cardiaque.

- Des signes psychiques : agitation, agressivité, hallucinations visuelles/auditives, délire paranoïaque, angoisse, anxiété, attaque de panique, tristesse, irritabilité, idées suicidaires, confusion, amnésie, insomnie, troubles des cycles jours et nuits.

- Des traumatismes et des chutes : accidents de la voie publique et de la route, brûlures occasionnées par le gaz très froid.

- Des risques pour les autres : accidents de la route (perte de contrôle du véhicule), pollution des sols due aux capsules vides laissées sur la voie publique.