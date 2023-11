Voici les 3 meilleures boissons pour protéger sa prostate

L'ESSENTIEL Chaque année, la sensibilisation annuelle sur le cancer de la prostate a lieu en novembre.

Près de 50.000 cas annuels de cancer de la prostate sont diagnostiqués en France.

La consommation de thé vert diminuerait les risques de cancer de la prostate.

Chaque année, en novembre, les hommes sont invités à se laisser pousser la moustache dans le cadre du mois de sensibilisation du cancer de la prostate, mais aussi du cancer des testicules, de la santé et de la prévention du suicide. Menée depuis plus de 20 ans par la fondation Movember, cette action a pour objectif de prévenir les problèmes de santé physique et mentale chez les hommes, qui sont souvent trop négligés, et d’encourager le dépistage de ces pathologies.

Plus de 50.000 cas annuels de cancer de la prostate sont détectés en France. Il s’agit du cancer le plus fréquent chez les hommes. Plusieurs recherches scientifiques ont démontré qu’une alimentation riche en antioxydants et en vitamines pourrait jouer un rôle préventif contre de nombreuses maladies et cancers, dont ceux touchant la prostate. Certaines boissons auraient également une action positive sur le système prostatique, et permettraient de prendre soin de la prostate.

Le thé vert diminuerait les risques de cancer de la prostate

Le thé vert présente divers bienfaits : il favorise le contrôle de la glycémie et stimule les fonctions cérébrales. D’après une étude japonaise publiée dans l’American Journal of Epidemiology, la consommation quotidienne de cinq ou six tasses de cette boisson chaude pourrait ralentir le développement du cancer de la prostate.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont analysé les habitudes alimentaires de 49.920 hommes âgés de 40 à 69 ans, entre 1990 et 1993, et ont ensuite examiné l'évolution de leur état de santé jusqu'en 2004. Au cours de la période de suivi, 404 hommes ont été diagnostiqués avec un cancer de la prostate comprenant 114 à un état avancé, 271 avec un cancer localisé et 19 à un état indéterminé. D’après les résultats des travaux, les hommes qui consommaient au moins cinq tasses de thé vert par jour avaient un risque inférieur de 50% de développer un cancer de la prostate par rapport aux participants qui buvaient moins d’une tasse par jour.

Cancer de la prostate : le café et ses effets protecteurs

Cultivé dans plus de 70 pays, le café pourrait être indiqué pour protéger la prostate. Des scientifiques de l’université de Liaoning à Shenyang (Chine) ont observé une corrélation entre la consommation de plusieurs tasses de café par jour et la réduction du risque de développer un cancer de la prostate. Ces travaux ont été publiés sur BMJ Open.

Les chercheurs ont notamment constaté que les plus gros consommateurs de café ont un risque de connaître un cancer de la prostate réduit de 9%. En se focalisant sur le cancer de la prostate localisé et avancé, ils ont remarqué qu’une consommation élevée de café était associée à une réduction de 7% du risque de cancer de la prostate localisé, et de respectivement 12 à 16 % du risque de cancer de la prostate avancé et mortel. Néanmoins, le café est efficace contre le cancer de la prostate à condition que le nombre de tasses ne soit pas trop élevé au quotidien. Consommée en trop grande quantité, cette boisson chaude peut avoir des effets délétères sur la santé.

Les bienfaits antioxydants de la grenade sur la prostate

La grenade fait partie des fruits ayant le plus de propriétés antioxydantes. Dans une étude parue en 2006 dans le Clinical Cancer Research, une équipe scientifique a scruté les effets du jus de grenades sur la progression de l'antigène prostatique spécifique (PSA), une protéine qui permet de mesurer la présence et le développement de cancers liés à la prostate, chez les hommes. L’influence du jus de grenade sur cet indicateur a été évaluée chez des patients ayant reçu un traitement contre le cancer de la prostate.

Au cours de cette recherche, il a été démontré que la consommation de 240 millilitres de jus de grenade par jour, soit environ un grand verre, était associée à un prolongement de 39 mois du temps nécessaire au doublement du taux de PSA.

Bien entendu, ces boissons ne remplacent pas les traitements instaurés par une équipe médicale en cas de cancer de la prostate.