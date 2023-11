Comment savoir si votre enfant a attrapé la gale ?

L'ESSENTIEL La gale est une dermatose très contagieuse liée à un parasite appelé "sarcopte".

La gale ne se manifeste pas de la même façon chez l’enfant et chez l’adulte.

Actuellement, trois principales thérapeutiques peuvent être prescrites contre la gale.

Alors que le centre de preuve de la Société Française de Dermatologie vient de finaliser de nouvelles recommandations pour le traitement de la gale des enfants, voici les symptômes qui doivent alerter les parents et les médecins.

Comment l’enfant peut-il attraper la gale ?

La gale est une dermatose très contagieuse liée à un parasite appelé "sarcopte". Cet animal se transmet en général directement d’une personne à l’autre, même s’il est également possible de se contaminer via le linge d’un individu infesté.



Selon l’Institut de veille sanitaire, il y aurait chaque année en France 328 cas de gale traités pour 100.000 habitants, la prévalence de cette maladie de peau étant plus faible dans les pays développés.

Quels sont les symptômes de la gale chez l’enfant ?

"Sur le plan des symptômes, il s’agit d’une dermatose prurigineuse, avec des démangeaisons quasi permanentes à recrudescence nocturne, se traduisant parfois chez l’enfant par une irritabilité, voire une cassure de la courbe de poids", explique Stéphanie Mallet, dermatologue-pédiatre au CHU la Timone (Marseille).



"Il faut également rechercher les vésicules (à liquide clair) et les pustules (à liquide trouble) avant tout au niveau des paumes et des plantes des pieds des nourrissons", poursuit l’experte.



Elle ajoute : "les nodules scabieux sont plutôt localisés au niveau de l’aisselle. Des lésions sont parfois visibles sur le visage, en particulier chez les nourrissons allaités, parce que la face de l’enfant est directement collée aux seins de sa mère qui peut ainsi lui transmettre le sarcopte si elle est infestée".



Les lésions chez l’enfant peuvent ainsi concerner tout le corps (cuir chevelu, visage, épaule, dos… ). "Comme ces lésions sont très prurigineuses, l’enfant présente également souvent des lésions de grattage, soit généralement des écorchures superficielles avec impétiginisation en cas de surinfection", complète Stéphanie Mallet.

Comment traiter un enfant qui a la gale ?

La prise en charge de la galle repose sur trois axes, car il faut traiter l’enfant ainsi que son entourage (qu’il soit symptomatique ou pas) tout en désinfectant le linge de corps et celui des lits. "Il faut répéter cela deux fois à 10 jours d’intervalle (la deuxième fois entre 7 et 15 jours après le premier traitement). Les produits contre la gale ne sont en effet pas actifs sur les œufs du parasite : ils détruisent seulement le sarcopte", conclut Stéphanie Mallet.



Actuellement, trois principales thérapeutiques peuvent être prescrites contre la gale. Il existe des traitements topiques et des médicaments par voie orale.