Les personnes plus curieuses sont plus patientes

L'ESSENTIEL Une curiosité plus élevée favorise la patience nécessaire pour laisser l’information se dévoiler au fil du temps.

Au cours de l’expérience, la curiosité était dynamique et partageait des liens variables avec les émotions.

Le fait d’être très curieux peut améliorer la mémoire et renforcer la persévérance tout au long d’un parcours d’apprentissage.

"Lorsque nous regardons des émissions de télévision ou des matchs de football, nous regardons ces informations évoluer au fil du temps, sans savoir comment tout cela va se terminer. Je voulais savoir si une plus grande curiosité pousserait les gens à chercher ou à éviter d’être immédiatement spoilé", a déclaré Abby Hsiung, professeure à l’université Duke (États-Unis), dans un communiqué. Afin d’en avoir le cœur net, la chercheuse et son équipe ont réalisé une étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

La curiosité augmente la patience des adultes

Dans le cadre des travaux, ils ont recruté 2.043 adultes. Les auteurs se sont inspirés de courtes vidéos populaires sur Instagram et TikTok. "Ces vidéos ont retenu mon attention, car même si elles sont très courtes, elles parviennent à développer une narration et un suspense qui font qu'on est investi et curieux de savoir à quoi les lasagnes, par exemple, vont ressembler", a précisé la professeure. Lors de l’expérience, les participants ont dû regarder 25 vidéos de dessin, dont la durée était de 30 secondes. Ils devaient indiquer à quel point ils étaient curieux, comment ils se sentaient et deviner ce que deviendrait le dessin (par exemple : un chien, un taco…). Les volontaires disposaient également d’un bouton "spoiler" pour passer au dessin final.

Selon les résultats, lorsque les participants étaient curieux, ils s’abstenaient d’appuyer sur le bouton "spoiler" et continuaient à regarder la réalisation des dessins. En revanche, les adultes qui n’étaient pas curieux avaient tendance à opter pour une réponse immédiate. "La curiosité n’a pas seulement motivé l’obtention de réponses, elle a augmenté la valeur du voyage lui-même", a expliqué Alison Adcock, co-auteure des recherches.

"Connaître la fin d'une nouvelle série peut enlever le plaisir de voir l'intrigue se dérouler"

La curiosité augmentait à différentes étapes du visionnage de ces vidéos. L’équipe a constaté une plus grande curiosité dans les moments où il semblait que le dessin pouvait se transformer en n'importe quoi et aussi lorsque les volontaires commençaient à vraiment se concentrer sur une seule réponse. Autre observation : au fil de l’évolution de l'information, la curiosité suscitait le sentiment de joie, ce qui peut expliquer pourquoi les personnes ont continué à regarder la vidéo de dessin même s'ils pouvaient simplement appuyer sur un bouton pour obtenir la réponse immédiatement. "Connaître la fin d'une nouvelle série télévisée, par exemple, peut enlever le plaisir de voir l'intrigue se dérouler", a ajouté Scott Huettel, co-auteur de l’étude.

Les chercheurs suggèrent également que la curiosité pourrait contribuer à renforcer la motivation en classe et à potentiellement améliorer l'apprentissage. Dans le détail, une curiosité accrue peut améliorer la mémoire en « préparant » le cerveau à recevoir de nouvelles informations.