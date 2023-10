Syndrome du côlon irritable : les contraceptifs oraux combinés augmenteraient le risque

L'ESSENTIEL Les contraceptifs oraux combinés contiennent à la fois un progestatif et un estrogène.

Ces pilules sont associées à un risque plus élevé de développer un syndrome du côlon irritable.

D’autres recherches doivent être menée pour élucider le rôle des œstrogènes et de la progestérone dans le développement et la progression de ce trouble.

Actuellement, deux types de contraception orale sont disponibles : les pilules progestatives, qui sont composés que d’une seule hormone (désogestrel ou lévonorgestrel) en quantité très faible, et les contraceptifs oraux combinés, qui contiennent à la fois un progestatif et un estrogène.

Comparer les risques en cas de prise de pilules combinées et de pose d’un stérilet en cuivre

Dans le monde, les pilules combinées sont largement prescrites pour la contraception et ses avantages non contraceptifs. "Il a été démontré que les récepteurs d'œstrogènes modulent la progression du syndrome du côlon irritable. On ne sait pas si les contraceptifs oraux combinés peuvent contribuer au développement de ce trouble du fonctionnement de l’intestin", ont indiqué des chercheurs de l’université de Louisville (États-Unis). C’est pourquoi ils ont décidé de réaliser une étude présentée lors du congrès annuel de l'American College of Gastroenterology, qui s'est tenu du 20 au 25 octobre à Vancouver, au Canada.

Dans le cadre de ces travaux, les scientifiques ont recruté 54.645 patientes, âgées de 15 à 45 ans, à qui l'on a prescrit des contraceptifs oraux combinés avant 2018 et 54.645 adultes dits "témoins" qui se sont faites poser un dispositif intra-utérin en cuivre avant 2018. Lors de son analyse, ils ont pris en compte les caractéristiques de base, y compris l'âge, les ethnies, l'IMC, le diabète, le tabagisme, l'alcool, la consommation de cannabis, les infections virales, le lupus, les troubles psychiatriques, la sclérose systémique, les prescriptions d'opioïdes et la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens. "Nous avons comparé l'incidence à cinq ans du syndrome du côlon irritable, du trouble avec constipation prédominante, de la colopathie fonctionnelle avec diarrhée prédominante et du syndrome du côlon irritable avec habitudes intestinales mixtes", a précisé l’équipe.

Syndrome du côlon irritable : plus de risques chez les femmes prenant des contraceptifs oraux combinés

Selon l’étude, sur une période de cinq ans, les patientes qui ont pris des pilules combinées présenteraient un risque plus élevé de développer un syndrome du côlon irritable et ses sous-types. Les chercheurs estiment que des recherches supplémentaires doivent être réalisées pour confirmer les résultats et élucider le rôle des œstrogènes et de la progestérone dans le développement et la progression du syndrome du côlon irritable.