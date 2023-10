AP-HP : ce qu'il faut retenir de l'interview de son directeur général, Nicolas Revel

L'ESSENTIEL Dans un contexte de crise de l'hôpital public, l'AP-HP doit faire face à une pénurie de soignants et à un déficit qui s'élevait en 2022 à 300 millions d'euros.

L'AP-HP est la plus grande structure hospitalière de France et accueille chaque année plus de 8 millions de patients dans ses 38 établissements en région parisienne.

Nicolas Revel, son directeur général depuis juillet 2022, annonce un plan de relance de l'attractivité afin de réouvrir des lits et de revenir à l'équilibre financier.

C'est la plus grande structure hospitalière de France qui accueille chaque année plus de 8 millions de patients. Mais comme l'ensemble de l'hôpital public, l'AP-HP, avec ses 38 établissements en région parisienne, traverse une crise qui se traduit par une pénurie de soignants et la fermeture de services. Le point sur la situation et les changements en cours avec Nicolas Revel, son directeur général depuis juillet 2022.

1) La situation de l’APHP : « On n’est pas dans l’état dans lequel nous devrions être »

Sur 4 ans, l’AP-HP a connu une baisse de 12% du nombre d’infirmières, ce qui représente 1700 personnes en moins et a entraîné une perte de 10 points de la capacité de soins avec 1 800 lits perdus. "C’est un CHU de province qui disparaît de la carte sanitaire de l’Ile de France !", explique Nicolas Revel. Et le patron de l’AP-HP de déplorer l’impact de cette situation sur la prise en charge des malades : "On a aujourd’hui des besoins de patients qui frappent à la porte pour des soins, du suivi médical, pour des opérations de chirurgie et c’est un vrai sujet. On voit partout des choses qui ne correspondent pas aux standards d’un hôpital qui marche bien, cent lits-brancards aux urgences, ce n’est pas normal, on n’est pas dans l’état dans lequel nous devrions être".

Par ailleurs, l’AP-HP présentait un déficit de 300 millions d’euros en 2022 : "Comment on sort de là alors que l’on doit remonter l’effectif soignant ?", interroge Nicolas Revel qui rappelle avoir demandé au gouvernement un accompagnement financier de 750 millions d’euros sur 5 ans pour revenir à l’équilibre, "recruter, investir et refaire de l’activité".

Les premières actions mises en œuvre doivent permettre d’augmenter les recrutements infirmiers de 20% en 2023 par rapport à 2022. "Sur les 9 premiers mois de cette année, nous enregistrons 13% de départs en moins, ce qui va nous permettre de rouvrir 400 lits, l’équivalent d’un petit hôpital", note Nicolas Revel.

2) L’état d’esprit des soignants : « Une communauté totalement inquiète »

Les premiers contacts avec les équipes au cours desquelles la direction a enregistré "un milliard de choses qui remontent" ont révélé un profond malaise des professionnels de santé. "J’ai trouvé une communauté de médecins, infirmiers et cadres totalement inquiète face à une spirale infernale, la tension dans les effectifs qui entraîne des demandes d’heures supplémentaires qui elles-mêmes génèrent de l’absentéisme qui nécessite un recours à l’intérim qui à son tour suscite des départs supplémentaires", souligne Nicolas Revel.

3) Le sujet des rémunérations : « 100 millions sur 5 ans pour les logements des soignants »

Les problèmes d’effectifs à l’AP-HP sont étroitement liés au sujet des rémunérations. "Il y a eu une forte revalorisation des salaires à l’hôpital public au moment du Ségur de la santé, rappelle Nicolas Revel, huit milliards d’euros investis, mais c’est une revalorisation générale, pour toute la France, et on a un problème de salaires en Ile de France à cause du coût du logement et des transports".

Et sur ce sujet des rémunérations, difficile d’apporter une réponse rapide : "Le personnel de l’hôpital public fait partie de la fonction publique hospitalière et nous n’avons pas la possibilité à l’échelle d’un hôpital, si grand soit-il, d’augmenter les salaires, ce sont des décisions nationales qui s’appliquent à la France entière", précise le patron de l’AP-HP.

Le choix a donc été fait de jouer sur les leviers qui concernent les particularités de l’Ile de France, le logement et les transports. Sur ces derniers, une meilleure prise en charge des frais a déjà été engagée. Mais c’est sur le logement des soignants que portent les principaux efforts déjà décidés : "Une enveloppe exceptionnelle de 100 millions sur 5 ans va permettre de passer dès 2023 de 600 à 1 200 logements à proximité des établissements ou des lignes de transports".

4) Les conditions de travail : vers la semaine de 4 jours

Pour Nicolas Revel, l’AP-HP doit retrouver une attractivité permettant d’avoir "plus de recrutements et de faire en sorte que les nouveaux personnels restent et ne partent pas dans les 3 ou 5 ans qui suivent". D’où la nécessité d’adapter les rythmes de travail alors que les infirmiers et aides-soignants travaillent actuellement 7 heures 30 par jour et 5 jours par semaine. "Beaucoup aspirent à travailler davantage chaque jour mais en venant moins souvent", remarque Nicolas Revel. Une première piste a été imaginée, celle de journées de 12 heures sur 2 ou 3 jours par semaine. "C’est très recherché par les jeunes mais ce n’est pas la panacée", estime-t-il en affirmant une volonté de "diversifier les solutions".

Pour cela, le patron de l’AP-HP propose un rythme de 9 heures de travail par jour sur 4 jours par semaine, tous les personnels d’une même équipe ne travaillant pas sur le même schéma horaire. "La semaine de 4 jours attire les nouveaux, c’est moins fatiguant et les différents schémas horaires permettent un chevauchement des équipes du matin et de l’après-midi assurant un meilleur travail collectif", explique Nicolas Revel en annonçant que sur les 800 services de l’AP-HP, 70 sont déjà engagées dans ce nouveau mode de fonctionnement.

5) L’organisation de l’AP-HP : « Redonner du pouvoir de décision aux services »

L’AP-HP, un labyrinthe bureaucratique ? Nicolas Revel explique n’avoir jamais cherché à engager une super-réorganisation de la structure. "Les couches de gestion intermédiaires sont inévitables, l’AP-HP ne peut pas gérer en direct 38 établissements, des choses peuvent être faites utilement à ce niveau-là", souligne-t-il en estimant que beaucoup de soignants ignorent toutefois la complexité de cette organisation et que le repère qui compte le plus pour eux c’est le service : "C’est là où il y a une identité qui est précieuse mais on lui a retiré beaucoup de pouvoir de décision, il faut redonner ce pouvoir de décision aux services".