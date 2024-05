Cancers de la gorge et de la bouche : voici les symptômes les plus courants

L'ESSENTIEL Le cancer de la bouche et de la gorge regroupe différents types : oropharynx, nasopharynx, hypopharynx, etc.

Ce cancer peut rester longtemps sans symptômes et lorsque ceux-ci apparaissent, ils sont divers.

Il existe des facteurs de risques tels que le tabagisme, la consommation d'alcool et l'infection au HPV.

Selon l'Assurance Maladie, les cancers de la bouche et de la gorge peuvent rester longtemps sans symptômes, et être très variables quand ils apparaissent. Tout dépend de la localisation des atteintes.

Symptômes des cancers de la gorge et de la bouche

Les cancers de la gorge et de la bouche peuvent présenter plusieurs symptômes courants. Parmi ceux-ci, on retrouve la toux, des douleurs persistantes dans la gorge ou la bouche, des difficultés à avaler, des ulcères, des changements dans la voix, une perte de poids inexpliquée, des ganglions lymphatiques enflés dans le cou, une sensation de "nez bouché" d'un seul côté, une plaie des lèvres ou de la langue qui ne guérit pas. Il est important de noter que ces symptômes peuvent également être causés par d'autres affections moins graves, mais il est toujours recommandé de consulter un médecin si l'un de ces symptômes persiste.

Le cancer de la gorge et de la bouche - appelé également cancer des voies aérodigestives supérieures - regroupe en réalité des maladies diverses : le cancer du nasopharynx (derrière le nez), celui de l’oropharynx (derrière la bouche, où se situent les amygdales), de l’hypopharynx (partie inférieure de la gorge, au-dessus de l’oesophage et de la trachée), de la glotte (au niveau des cordes vocales), supraglottique (zone supérieure du larynx) et sous-glottique (partie inférieure du larynx).

Quels sont les facteurs de risque pour ces cancers

Certains facteurs de risque peuvent augmenter les chances de développer un cancer de la gorge ou de la bouche. Le tabagisme, la consommation d'alcool et l'infection par le virus du papillome humain (HPV) sont les principaux facteurs, selon le manuel MSD. Une mauvaise hygiène buccale, telle que ne pas se brosser régulièrement les dents, peut également augmenter le risque de cancer de la bouche. De plus, une exposition fréquente au soleil sans protection augmente le risque de cancer des lèvres.

Même s'il n'existe pas de moyen pour prévenir ce type de cancer, on peut limiter les risques : ne pas fumer, limiter sa consommation d'alcool, adopter une alimentation équilibrée et se protéger contre le virus HPV. En effet, certains cancer de la gorge, comme celui de l'oropharynx, peuvent être provoqués par une infection au VPH. Selon la Société canadienne du cancer, la grande majorité des cas est dûe à cette infection.

Selon Santé Publique France, le cancer de l'oropharynx est en augmentation avec 4.993 nouveaux cas enregistrés en France en 2018. En ce qui concerne les cas diagnostiqués entre 2010 et 2015, Santé Publique France estime que la survie à cinq ans était de 41 % chez les hommes et 53 % chez les femmes.