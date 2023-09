Nouvelle tendance : 13% des Français pensent que «vieillir est une maladie»

L'ESSENTIEL Le nombre des Français âgés de 75 à 84 ans va augmenter de 50 % entre 2020 et 2030.

Vieillir inspire toujours de la peur aux Français

"Les résultats du baromètre de la Fondation MUTAC, réalisé en collaboration avec l’institut d’études BVA, mettent en lumière la perception des Français sur les personnes âgées. L’objectif : changer le regard des jeunes sur leurs aînés, briser les idées reçues et combattre l’isolement", peut-on lire au début de l’enquête.



Les personnes âgées sont d’abord perçues comme utiles à notre société (pour 89 % des Français), porteuses de sagesse (à 77 %) et disposant d’un savoir à transmettre (à 94 %). Néanmoins, malgré ces atouts, vieillir inspire toujours de la peur (à 68 %) et est aussi perçu comme un frein à la vie sociale (à 43 %). Pour 13 % des sondés, le vieillissement est même considéré comme une maladie. "Une tendance malheureusement émergente, consécutive à la médicalisation grandissante du vieillissement", analysent les auteurs du sondage.

Comment bien ou mieux vieillir ?

Autre enseignement de l’enquête : les Français estiment, en moyenne, que 41 % des personnes âgées sont dépendantes ou en perte d'autonomie en France. Cette représentation est encore plus forte parmi les jeunes, les 18-29 ans évaluant la part des personnes âgées dépendantes à 47 %. "Pourtant, l’INSEE détermine à seulement 15,3 % la part des personnes de 60 ans et plus en situation de perte d’autonomie (soit environ 2,5 millions d’individus)", rappellent les deux instances.



Enfin, lorsque l’on demande aux Français de quoi ils pensent avoir besoin pour bien ou mieux vieillir, c’est le lien social qui est cité en premier par 34 % des répondants, devant la santé (31 %) et les moyens financiers (28 %).



"Le lien intergénérationnel est indispensable pour changer le regard que l’on porte sur nos aînés. Il doit être priorisé et valorisé. Cela est intimement corrélé avec la question du lien social parce que les personnes âgées sont des personnes comme les autres, qui ont envie d’être aimées et tout simplement considérées. Voilà pourquoi en pratiquement 10 ans et en collaboration avec les associations nous avons financé plus de 21 projets pour plus de 100.000 euros de subventions", conclut Nicole Bigas, présidente de la Fondation MUTAC.

La population des plus de 85 ans va exploser

Le vieillissement de notre population se mesure en chiffres simples : le nombre des Français âgés de 75 à 84 ans va augmenter de 50 % entre 2020 et 2030, passant de 4.1 millions à 6.1 millions. Par la suite, dans la décennie suivante, c’est la population des plus de 85 ans qui va connaître une véritable explosion, avec un taux de croissance supérieur à 50 %.



"On connaît les deux raisons principales de cette évolution : la natalité est en baisse et la médecine fait de tels progrès que l’espérance de vie ne cesse de progresser", précise un récent rapport gouvernemental.