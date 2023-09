Cancer : les chauves-souris sont-elles la clé pour vaincre la maladie ?

L'ESSENTIEL Dans le cadre d’une étude, des scientifiques américains ont séquencé les génomes de deux espèces de chauves-souris pour mieux comprendre leur résistance aux infections et au cancer.

Ces animaux possèdent des adaptations génétiques dans les protéines liées à la réparation de l'ADN et à la suppression du cancer.

Chez ces mammifères volants, les gènes altérés liés au cancer étaient deux fois plus enrichis que chez les autres mammifères.

Durée de vue prolongée, vol propulsé, système immunitaire robuste… "Les chauves-souris sont exceptionnelles parmi les mammifères". En raison de leur capacité extraordinaire à héberger et survivre aux infections ainsi qu'à éviter le cancer, ces animaux sont intéressants à étudier. Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Genome Biology and Evolution, des chercheurs américains ont révélé que ces mammifères volants pourraient détenir la clé pour lutter contre le cancer.

46 protéines liées à la suppression du cancer chez les chauves-souris

"À l'aide de la plateforme de lecture longue d'Oxford Nanopore Technologies, nous avons séquencé les génomes de deux espèces de chauves-souris, la chauve-souris frugivore jamaïcaine (Artibeus jamaicensis) et la chauve-souris moustachue mésoaméricaine (Pteronotus mesoamericanus), et réalisé une analyse génomique comparative complète avec une collection diversifiée de chauves-souris et d'autres mammifères", ont-ils précisé.

Les analyses génomiques comparatives réalisées par les scientifiques ont révélé des adaptations génétiques chez les chauves-souris qui pourraient expliquer leur capacité exceptionnelle à supprimer le cancer. En particulier, six protéines liées à la réparation de l'ADN et 46 protéines liées au cancer ont été identifiées comme ayant subi des altérations génétiques. En outre, les auteurs ont découvert que ces gènes altérés liés au cancer étaient deux fois plus enrichis que chez les autres mammifères.

"Comprendre et traiter le vieillissement et les maladies chez les êtres humains" grâce aux chauves-souris

"En générant ces nouveaux génomes de chauve-souris et en les comparant à d'autres mammifères, nous continuons à trouver de nouvelles adaptations extraordinaires dans les gènes antiviraux et anticancéreux. Ces recherches constituent la première étape vers la traduction de la recherche sur la biologie unique des chauves-souris en informations pertinentes pour comprendre et traiter le vieillissement et les maladies, telles que le cancer, chez les êtres humains", a déclaré Armin Scheben, auteur principal des travaux, dans un communiqué.