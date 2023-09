Maladie d’Alzheimer : des signes d'alerte faciles à repérer

L'ESSENTIEL La maladie d’Alzheimer est une démence qui concerne 1,2 million de personnes en France et 23 % des personnes âgées de plus de 80 ans. Son apparition se fait généralement entre 65 et 80 ans.

Cette maladie neuro-dégénérative entraine une perte de la mémoire et de certaines fonctions intellectuelles (cognitives). Un diagnostic précoce permet une prise en charge adaptée afin de maintenir une bonne qualité de vie au patient et à la famille.

Des signes doivent alerter le patient mais surtout l’entourage comme une modification du comportement et/ou de la personnalité, la perte de reconnaissance des objets ou des personnes, des troubles du langage, des difficultés pour effectuer des tâches de la vie courante, une perte de l’orientation dans l’espace et dans le temps…

Le 21 septembre est la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer et des autres types de démence. Elle permet de sensibiliser la population à cette maladie et de rappeler l’intérêt à poser un diagnostic le plus tôt possible. En effet, un diagnostic précoce permet d’anticiper les conséquences de cette démence et maintenir la meilleure qualité de vie du patient et de son entourage le plus longtemps possible.

Alzheimer : des signes d’alerte à surveiller

La maladie d'Alzheimer est une maladie neuro-dégénérative (c’est-à-dire qui touche le système nerveux central dont les cellules finissent alors par mourir) qui entraine une perte de la mémoire et de certaines fonctions intellectuelles (cognitives).

Devant les conséquences désastreuses de cette pathologie, le ministère de la Santé nous rappelle les signes qui doivent alerter :

-Une modification du comportement et/ou de la personnalité

-La perte d’objets

-L’oubli des évènements récents

-La perte de reconnaissance des objets ou des personnes (agnosie)

-Des troubles du langage (aphasie) comme un oubli des mots courants ou l'utilisation d’un mot à la place d’un autre

-Des difficultés pour effectuer des tâches de la vie quotidienne (apraxie)

-La perte de l’orientation dans l’espace et dans le temps

-L’impossibilité d’adapter son comportement à un contexte, avec une altération du jugement et des difficultés à effectuer des raisonnements abstraits

-Une perte de motivation.

Mais attention, une perte de la mémoire n’est pas toujours un signe de la maladie d'Alzheimer. D’ailleurs aucun de ces signes n’est spécifique à cette démence. Ils doivent seulement vous alerter. Seul votre médecin pourra confirmer le diagnostic et orientera la personne et la famille vers une consultation spécialisée.



Alzheimer : une maladie de plus en plus présente

Il faut savoir que la démence (quel que soit le type) atteint plus de 55 millions de personnes dans le monde selon l’OMS. Et chaque année, il y a plus de 10 millions de nouveaux cas.

La maladie d’Alzheimer en est un type particulier. Et son risque d’apparition augmente entre 65 et 80 ans. Elle touche 1,2 million de personnes en France, concerne plus les femmes que les hommes et 23 % des personnes âgées de plus de 80 ans.

C'est une cause importante de décès mais aussi d’invalidité et de dépendance chez les personnes âgées, et bien qu’il n’existe aucun traitement curatif à ce jour, il est nécessaire de dépister la maladie d’Alzheimer tôt pour une meilleure prise en charge du patient mais aussi de la famille. Soyons donc vigilants, d’autant plus qu’une étude parue en 2022 dans The Lancet, confirme que les cas de démence devraient doubler d’ici à 2050.